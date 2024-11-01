edición general
Hay regiones en Marte en las que está prohibido explorar, y es por una buena razón

Todas las misiones espaciales que hasta la fecha han tenido como objetivo Marte han perseguido una serie de objetivos en común: analizar su atmósfera y superficie, buscar rastros de agua y, en última instancia, determinar si hubo vida en un pasado remoto. En este sentido, todos tendemos a pensar que cualquier área del planeta rojo es un destino potencial para los róveres o el establecimiento de bases humanas. Sin embargo, no es así. Hay Regiones Especiales en las que, por sus características concretas, está prohibido explorar.

7 comentarios
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¿Y quien lo prohíbe?
Dene #3 Dene
#2 los marcianos.. que no quieren que les vaya gentuza a molestar durante la siesta
lo normal
GanaderiaCuantica #6 GanaderiaCuantica *
#2 supongo que la Organización de los Planetas Unidos, o algún acuerdo de la Comunidad Interestelar.
NenPetit #7 NenPetit
#2 El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre aparece en el BOE, anonadado me he quedado (hay enlace en la noticia)
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Ya se me ha fastidiado el plan que tenía para el finde
#5 Perrota
Fodechinchos interestelares.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Ahi esta la base de los Decepticons
