Hay regiones en Marte en las que está prohibido explorar, y es por una buena razón

Todas las misiones espaciales que hasta la fecha han tenido como objetivo Marte han perseguido una serie de objetivos en común: analizar su atmósfera y superficie, buscar rastros de agua y, en última instancia, determinar si hubo vida en un pasado remoto. En este sentido, todos tendemos a pensar que cualquier área del planeta rojo es un destino potencial para los róveres o el establecimiento de bases humanas. Sin embargo, no es así. Hay Regiones Especiales en las que, por sus características concretas, está prohibido explorar.