Hasta 16 detenidos en tres provincias, entre ellas Huelva, por explotar a extranjeros en labores agrícolas en "una situación similar a la esclavitud"

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar a once personas acusados de formar parte de una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, para su explotación laboral en trabajos agrícolas. A los once procesados, el Ministerio Fiscal les reclama penas que van de los diez a los tres años de cárcel. El juicio se celebrará en la Audiencia de Jaén este martes 28 de octubre.
| etiquetas: tribunales , explotación labotal , inmigración
A toooooodos. España el faro de humanidad global
Total solo tenemos 2 millones más de habitantes en los últimos 4 años y 1,5 millones más de nacionales con la ley de nietos y nos está entrando media Latinoamérica por Barajas
Por supuesto España puede soportar eso y más
Será por pisos, será por hospitales, será por colegios, será por precios que están tirados, salarios por las nubes y tasa de paro al 2%
No?
Yo creo que tenemos pocos. Por cada ilegal que entre si papeles tendríamos que adoptar inmediatamente a un miembro de la generación anterior y posterior.
España crece en población gracias a la inmigración extranjera, los mismos que hacen que suba la presión inmobiliaria y los mismos que incrementan los índices de nacimientos.