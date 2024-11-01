Hasta 16 detenidos en tres provincias, entre ellas Huelva, por explotar a extranjeros en labores agrícolas en "una situación similar a la esclavitud"

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar a once personas acusados de formar parte de una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, para su explotación laboral en trabajos agrícolas. A los once procesados, el Ministerio Fiscal les reclama penas que van de los diez a los tres años de cárcel. El juicio se celebrará en la Audiencia de Jaén este martes 28 de octubre.