Hasta 16 detenidos en tres provincias, entre ellas Huelva, por explotar a extranjeros en labores agrícolas en "una situación similar a la esclavitud"

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar a once personas acusados de formar parte de una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, para su explotación laboral en trabajos agrícolas. A los once procesados, el Ministerio Fiscal les reclama penas que van de los diez a los tres años de cárcel. El juicio se celebrará en la Audiencia de Jaén este martes 28 de octubre.

D303 #1 D303
Por eso no interesa la inmigración regularizada porque con ella es difícil que la derecha tenga esclavos.
#2 Somozano
#1 Claro que sí, regularicemos a todos
A toooooodos. España el faro de humanidad global
Total solo tenemos 2 millones más de habitantes en los últimos 4 años y 1,5 millones más de nacionales con la ley de nietos y nos está entrando media Latinoamérica por Barajas

Por supuesto España puede soportar eso y más
Será por pisos, será por hospitales, será por colegios, será por precios que están tirados, salarios por las nubes y tasa de paro al 2%

No?
johel #4 johel *
#2 ves el dedo? Pues empieza a mirar a los esclavistas a los que señala y deja de hablar del dedo.
#5 Katos
#1 que esta muy bien que tengas uns esto tan descomunal demostrando que primas tu ideología sesga por encima de la realidad.

Yo creo que tenemos pocos. Por cada ilegal que entre si papeles tendríamos que adoptar inmediatamente a un miembro de la generación anterior y posterior.

España crece en población gracias a la inmigración extranjera, los mismos que hacen que suba la presión inmobiliaria y los mismos que incrementan los índices de nacimientos.
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
Esto se solucionaba fácil, a la que tres o cuatro esclavistas vieran como se les expropia la explotación, así como su maquinaria y herramientas, otorgándoseles a los explotados en forma de cooperativa a modo de compensación, nadie en su sano juicio se la volvería a jugar jamás, pero claro, para tomar estas medidas hace falta valentía política y de eso no hay en España.
tul #7 tul
#6 pero como segun entran salen y a continuar delinquiendo, condenas ejemeplarizantes hacen mucha falta.
johel #3 johel
vais a ver que rapido sale ppox condenando a estos hijos de puta... pillad una silla comoda, que os vais a jartar.
NoPracticante #8 NoPracticante
#3 seguro que los detenidos no son de podemos o similares.
Patriotas......
Patriotas......
