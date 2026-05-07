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El hantavirus iba a llegar a Europa antes o después y, como siempre, nos ha pillado en fuera de juego

El hantavirus iba a llegar a Europa antes o después y, como siempre, nos ha pillado en fuera de juego

En Argentina, el hantavirus ha pasado del 17% al 33% de letalidad y se está expandiendo rápidamente. Pese a que la respuesta de emergencia europa está funcionando bien, ningún país europeo tenía protocolos específicos, ni capacidad diagnóstica propia para un virus que lleva desde 2018 dando problemas y desde 2025 en 'brote activo' en Argentina.

| etiquetas: salud , virologia , protección , pandemia
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
JackNorte #1 JackNorte
Destinar recursos para algo que no es un problema suele ser complicado, decir que ha pillado fuera de juego cuando algo esta controlado y hay hospital para cuarentenas de hasta 45 dias. No se, yo no estar preparado o pillar fuera de juego lo considero otra cosa.
Como no tener todos esos recursos no organizarlos y dejar que pase y contagie a toda la poblacion con una tasa de muerte de un 40%
Pero claro es mi interpretacion. Si no estuvieramos fuera de juego segun este articulo que gasto implicaria? Cuando no somos ni capaces de pagar al sector sanitario ni sueldos ni condiciones.
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#5 concentrado *
#1 Gastar un poco más en investigación de virus emergentes o en I+D en general siempre viene bien. De hecho no es un gasto, es una inversión.
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JackNorte #7 JackNorte *
#5 Si no estoy en contra de gastar , el problema esta en que con que condiciones y a que coste. Si es para solucionar un problema que no existe y que nadie lo hace, o para solucionar un problema real que esta afectando ahora directamente.
Que implica en costes reales no hipoteticos lo que se pide. Y que mejoras reales y costes tiene aplicarlo de forma que eso mejores a la vez que se solucionan problemas reales.
Para mi pedir soluciones hipoteticas y presupuestos a ciegas en una situacion por…   » ver todo el comentario
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Robus #2 Robus
Les ha pillado fuera de juego a ellos! :-O

Ja! Que yo ya tengo 128 rollos de papel higienico y 20 kilos de harina en la despensa! :-P
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HeilHynkel #15 HeilHynkel
#2

¿Y levadura? ¿cómo va a subir la masa sin levadura? xD
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eldarel #3 eldarel
#2 ¿Haces pan?, ¿con masa madre y harina de fuerza?
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Robus #9 Robus
#3 He hecho pan, pero me dedico básicamente a bizcochos y pasteles varios (nada sofisticado, pero están buenos!) :-D
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eldarel #14 eldarel
#9 ¡compra azúcar!

Lo que me recuerda, tengo unas galletas pendientes de hacer :-P
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eldarel #4 eldarel
Haremos inventario de mascarillas y gel hidroalcóholico
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capitan__nemo #6 capitan__nemo *
El hantavirus ya está y estaba en europa, el hantavirus puumala. El que no estaba es el hantavirus andes.

Hay unos cuantos hantavirus repartidos por el mundo.
Hantavirus Hantaan (en Asia)
Hantavirus Puumala (en Europa)
Hantavirus Sin Nombre (en eeuu)
Hantavirus Andes (en sudamerica)
Y algunos mas.

Para alguno hay vacuna.

Son virus diferentes del tipo hantavirus, lo mismo que el sars, el mers y el covid o sars-cov-2 son virus diferentes del tipo coronavirus.
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#8 NoseriusLose
Si la letalidad está aumentando, disminuye la posibilidad de pandemia porque mata a los huéspedes e impide la propagación.

Esto se comentaba en el COVID, porque precisamente, era un virus con baja letalidad pero alto nivel de propagación.
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#10 Cuchifrito
#8 Puede ser muy letal y tener una capacidad de propagación alto si el huésped tiene tiempo de ser infeccioso antes de morir, una cosa no quita la otra
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#13 NoseriusLose
#10 Es lo que los expertos médicos nos decían, que un virus infeccioso y letal no se podía propagar tanto porque el tiempo de exposición y propagación es menor.

Lo digo más criticando lo de Xataka, que nos están vendiendo el apocalipsis.
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#18 Cuchifrito
#13 Es que como criterio es cierto que la letalidad reduce la transmisibilidad, pero no quiere decir que vaya a hacer que la transmisibilidad vaya a ser baja sin mirar nada más. Importa la facilidad de transmisión, el tiempo que se es infeccioso, la movilidad de los sujetos (El ser humano tiene una movilidad muy alta, comparado con muchas especies animales)
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ElPerroDeLosCinco #11 ElPerroDeLosCinco
No entiendo por qué si era un "brote activo" desde 2025 en Argentina, no se ha visto un riesgo de contagio hasta que este crucero se acerca a España ¿No ha habido ningún argentino contagiado que haya volado a España durante este año? ¿Ningún español se ha contagiado allí y ha vuelto en avión en todo este tiempo?
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#12 Marisadoro *
Titulares traigo!

El hantavirus en Europa: miles de casos cada año pero muy baja letalidad

www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-hantavirus-en-europa-
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
el hantavirus ha pasado del 17% al 33% de letalidad y se está expandiendo rápidamente

¿qué cojones es esto? ¿la peste bubónica?

www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/07/69fc36a221efa02b1d8b45

La letalidad es del 1 al 15% en Asia y Europa (generalmente norte y zona oriental) y puede llegar al 50% en las Américas", señalan.

¿no estaremos dejando pasar miles de casos sin controlar y solo vemos unos pocos (los peores)? Porque esa letalidad ni la gripe española.
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#17 username
Mientras no se contagie con la carne de burro
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#19 amusgada
voto irrelevante porque no encuentro ningún dato novedoso respecto a lo ya publicado en Menéame estos días. Xataka, tu medio de confianza para informarte sobre zoonosis
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Sinfonico #20 Sinfonico *
El todólogo Javier Jiménez, no contento con predecir catástrofes climáticas que nunca se han cumplido, ahora predice pandemias...
No os traguéis las mierdas que escribe este "artista" del cuento.
Javier Jiménez y sensacionalismo son sinónimos
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menéame