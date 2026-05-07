El hantavirus iba a llegar a Europa antes o después y, como siempre, nos ha pillado en fuera de juego

En Argentina, el hantavirus ha pasado del 17% al 33% de letalidad y se está expandiendo rápidamente. Pese a que la respuesta de emergencia europa está funcionando bien, ningún país europeo tenía protocolos específicos, ni capacidad diagnóstica propia para un virus que lleva desde 2018 dando problemas y desde 2025 en 'brote activo' en Argentina.