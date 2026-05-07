El hantavirus iba a llegar a Europa antes o después y, como siempre, nos ha pillado en fuera de juego

En Argentina, el hantavirus ha pasado del 17% al 33% de letalidad y se está expandiendo rápidamente. Pese a que la respuesta de emergencia europa está funcionando bien, ningún país europeo tenía protocolos específicos, ni capacidad diagnóstica propia para un virus que lleva desde 2018 dando problemas y desde 2025 en 'brote activo' en Argentina.
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Como no tener todos esos recursos no organizarlos y dejar que pase y contagie a toda la poblacion con una tasa de muerte de un 40%
Pero claro es mi interpretacion. Si no estuvieramos fuera de juego segun este articulo que gasto implicaria? Cuando no somos ni capaces de pagar al sector sanitario ni sueldos ni condiciones.
Que implica en costes reales no hipoteticos lo que se pide. Y que mejoras reales y costes tiene aplicarlo de forma que eso mejores a la vez que se solucionan problemas reales.
Para mi pedir soluciones hipoteticas y presupuestos a ciegas en una situacion por… » ver todo el comentario
Ja! Que yo ya tengo 128 rollos de papel higienico y 20 kilos de harina en la despensa!
¿Y levadura? ¿cómo va a subir la masa sin levadura?
Lo que me recuerda, tengo unas galletas pendientes de hacer
Hay unos cuantos hantavirus repartidos por el mundo.
Hantavirus Hantaan (en Asia)
Hantavirus Puumala (en Europa)
Hantavirus Sin Nombre (en eeuu)
Hantavirus Andes (en sudamerica)
Y algunos mas.
Para alguno hay vacuna.
Son virus diferentes del tipo hantavirus, lo mismo que el sars, el mers y el covid o sars-cov-2 son virus diferentes del tipo coronavirus.
Esto se comentaba en el COVID, porque precisamente, era un virus con baja letalidad pero alto nivel de propagación.
Lo digo más criticando lo de Xataka, que nos están vendiendo el apocalipsis.
El hantavirus en Europa: miles de casos cada año pero muy baja letalidad
www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-hantavirus-en-europa-
¿qué cojones es esto? ¿la peste bubónica?
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2026/05/07/69fc36a221efa02b1d8b45
La letalidad es del 1 al 15% en Asia y Europa (generalmente norte y zona oriental) y puede llegar al 50% en las Américas", señalan.
¿no estaremos dejando pasar miles de casos sin controlar y solo vemos unos pocos (los peores)? Porque esa letalidad ni la gripe española.
No os traguéis las mierdas que escribe este "artista" del cuento.
Javier Jiménez y sensacionalismo son sinónimos