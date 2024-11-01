Haloa, el festival de la cosecha reservado a las mujeres que se celebraba extrañamente en invierno en la antigua Atenas y debían pagar los hombres

En el invierno, cuando los días son más cortos y la tierra parece dormir, las antiguas atenienses se preparaban para uno de los eventos más secretos y significativos del año, la Haloa, un festival dedicado a las fuerzas primigenias de la vida: el grano, la vid y la fertilidad misma. Celebrado principalmente en el sagrado recinto de Eleusis, este ritual era dominio casi exclusivo de las mujeres, un espacio donde los hombres, salvo contadas excepciones, no podían entrar.