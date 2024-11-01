edición general
3 meneos
11 clics
Haloa, el festival de la cosecha reservado a las mujeres que se celebraba extrañamente en invierno en la antigua Atenas y debían pagar los hombres

Haloa, el festival de la cosecha reservado a las mujeres que se celebraba extrañamente en invierno en la antigua Atenas y debían pagar los hombres

En el invierno, cuando los días son más cortos y la tierra parece dormir, las antiguas atenienses se preparaban para uno de los eventos más secretos y significativos del año, la Haloa, un festival dedicado a las fuerzas primigenias de la vida: el grano, la vid y la fertilidad misma. Celebrado principalmente en el sagrado recinto de Eleusis, este ritual era dominio casi exclusivo de las mujeres, un espacio donde los hombres, salvo contadas excepciones, no podían entrar.

| etiquetas: haloa , festival , invierno , atenas , mujeres
3 0 0 K 39 cultura
3 comentarios
3 0 0 K 39 cultura
#1 Empakus
Qué raro, pero si intentaban hacernos creer que las mujeres siempre fueron un tipo de esclavas sometidas a los hombres...
0 K 10
Barney_77 #2 Barney_77
#1 No hagas una causa general de algo totalmente anecdotico
1 K 26
#3 Empakus
#2 eso habría que decirlo en todos los casos... Hay multitud de ejemplos en los que queda demostrado que en casi cualquier momento y en casi cualquier lugar, los hombres lo hemos tenido siempre peor que las mujeres...
0 K 10

menéame