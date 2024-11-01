edición general
Hallan pilares en forma de 'T' de hace 11.000 años de estilo Göbekli Tepe, una de las culturas monumentales más antiguas

El reciente hallazgo en Adıyaman no es un caso aislado. Forma parte de un patrón más amplio de yacimientos arqueológicos conocidos como la 'cultura de Taş Tepeler' (que en turco significa Colinas de Piedra), una red de enclaves neolíticos con características similares, encabezada por Göbekli Tepe y que incluye lugares como Karahantepe, Sefertepe, Sayburç y Çakmaktepe.

«Tąs Tepeler», de tanto leerlo a la entrada del «pueblo», alguno pensó en las construcción de su casa y solucionar algún problema que tenían para construir. :-D

Igual me equivocaría si después fuera una decepción, pero si me dieran a elegir entre ver un vídeo desde hoy hasta la Tierra en llamas y otro del futuro, elegiría el del pasado.
¿Sabías qué...? Tepe en turco o tell en árabe es una palabra que describe un tipo de colina artificial creada por el ser humano a lo largo del tiempo por el tradicional método de derribar los edificios viejos de un asentamiento (generalmente construidos de adobe o similar) y construir encima los nuevos.
