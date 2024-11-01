Hallan pilares en forma de 'T' de hace 11.000 años de estilo Göbekli Tepe, una de las culturas monumentales más antiguas

El reciente hallazgo en Adıyaman no es un caso aislado. Forma parte de un patrón más amplio de yacimientos arqueológicos conocidos como la 'cultura de Taş Tepeler' (que en turco significa Colinas de Piedra), una red de enclaves neolíticos con características similares, encabezada por Göbekli Tepe y que incluye lugares como Karahantepe, Sefertepe, Sayburç y Çakmaktepe.