Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio de Saint-Denis (Francia)

Este lunes, las autoridades francesas hallaron el cuerpo desmembrado de un joven español en un domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París. La policía fue alertada por un familiar de la víctima, que llevaba días sin recibir noticias del joven. Al acceder, en medio del salón constataron “la presencia de restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima”. Además de encontrar carne no identificada en una cacerola...