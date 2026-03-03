edición general
8 meneos
41 clics
Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio de Saint-Denis (Francia)

Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio de Saint-Denis (Francia)

Este lunes, las autoridades francesas hallaron el cuerpo desmembrado de un joven español en un domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París. La policía fue alertada por un familiar de la víctima, que llevaba días sin recibir noticias del joven. Al acceder, en medio del salón constataron “la presencia de restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima”. Además de encontrar carne no identificada en una cacerola...

| etiquetas: cadáver , descuartizado , desmembrado , saint-denis , discusión , pelea , casero
8 0 0 K 174 Sucesos
2 comentarios
8 0 0 K 174 Sucesos
antesdarle #2 antesdarle
"Además de encontrar carne no identificada en una cacerola" Supongo que siempre han habido crímenes atroces, pero tengo la sensación de que a la gente cada vez se le está yendo más
0 K 10
BlackDog #1 BlackDog *
Saint-Denis... conocí ese barrio cuando fue la final de la Champions creo, buen barrio, aparcacoches por todos lados, gente que te limpia los zapatos, gente que te acompaña y te abre la puerta del portal, y colas para entrar a estadios ordenadas y todos con su correspondiente entrada.
0 K 8

menéame