Halladas unas 200 imágenes de pornografía infantil en la celda de aislamiento del pederasta Marc Dutroux en Bélgica

Durante una revisión general de la prisión de Nivelles en 2024, las autoridades hallaron unas 200 fotos pornográficas en la celda de Dutroux pese a encontrarse en aislamiento. Según la Revista Humo, en aproximadamente la mitad de estas fotos aparecían niños desnudos. Dutroux, considerado uno de los peores criminales de Bélgica, fue condenado en 2004 a cadena perpetua por secuestrar y violar a seis niñas y adolescentes, y matar a cuatro de ellas. El criminal dice ser víctima de "acoso" de otros reclusos que habrían introducido las fotos en...

4 comentarios
rogerius #4 rogerius *
Que le den a beber agua del Leteo, no vaya a ser que se masturbe evocando las imágenes almacenadas en su memoria. :-P
Butters #1 Butters
Un desnudo no es pornografía infantil. Tiene que haber una insinuación sexual explícita al menos. Leí el caso de una revista de desnudos de menores ucraniana o rumana, no recuerdo, que estuvieron años intentando llevar a juicio. Al final lo consiguieron por una foto de una niña con un plátano en pose sexual.

Y si nos ponemos exquisitos, el caso Epstein no es de pedófilos (que les gusta los menores), sí no de pederastas (que abusan sexualmente de menores). Lamentablemente los medios ya no hacen distinción, siendo, a mi modo de ver, una cosa mucho más grave que la otra.
Wachoski #2 Wachoski *
#1 pena de muerte para todos ellos, y para colaboradores,... En este caso para el guardia o la persona que facilitase esto.

Y apoyo investigar como prioridad como sucede esto, si tiene componente genético o como se desarrolla para erradicarlo de las sociedades humanas.

Me niego a compartir el aire con gente así, por mi, cacería total.

Para mí cualquier interacción sexual con un menor, es un abuso... Igual me hace no ver esa distinción... Si solo hay deseo y nunca pasa nada, pues será indetectable.
#3 fralbin *
#2 No seas salvaje, la pena de muerte nos embrutece.

En cambio la externalización de servicios penales a el Salvador.., es más sofisticado. Igual mas caro que la pena de muerte, pero más barato que mantenerlos aqui seguro.
