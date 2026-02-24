Halladas unas 200 imágenes de pornografía infantil en la celda de aislamiento del pederasta Marc Dutroux en Bélgica

Durante una revisión general de la prisión de Nivelles en 2024, las autoridades hallaron unas 200 fotos pornográficas en la celda de Dutroux pese a encontrarse en aislamiento. Según la Revista Humo, en aproximadamente la mitad de estas fotos aparecían niños desnudos. Dutroux, considerado uno de los peores criminales de Bélgica, fue condenado en 2004 a cadena perpetua por secuestrar y violar a seis niñas y adolescentes, y matar a cuatro de ellas. El criminal dice ser víctima de "acoso" de otros reclusos que habrían introducido las fotos en...
| etiquetas: dutroux , pederasta , asesino , pornografía infantil , celda , prisión nivelles
Y si nos ponemos exquisitos, el caso Epstein no es de pedófilos (que les gusta los menores), sí no de pederastas (que abusan sexualmente de menores). Lamentablemente los medios ya no hacen distinción, siendo, a mi modo de ver, una cosa mucho más grave que la otra.
Y apoyo investigar como prioridad como sucede esto, si tiene componente genético o como se desarrolla para erradicarlo de las sociedades humanas.
Me niego a compartir el aire con gente así, por mi, cacería total.
Para mí cualquier interacción sexual con un menor, es un abuso... Igual me hace no ver esa distinción... Si solo hay deseo y nunca pasa nada, pues será indetectable.
En cambio la externalización de servicios penales a el Salvador.., es más sofisticado. Igual mas caro que la pena de muerte, pero más barato que mantenerlos aqui seguro.