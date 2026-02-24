Halladas unas 200 imágenes de pornografía infantil en la celda de aislamiento del pederasta Marc Dutroux en Bélgica

Durante una revisión general de la prisión de Nivelles en 2024, las autoridades hallaron unas 200 fotos pornográficas en la celda de Dutroux pese a encontrarse en aislamiento. Según la Revista Humo, en aproximadamente la mitad de estas fotos aparecían niños desnudos. Dutroux, considerado uno de los peores criminales de Bélgica, fue condenado en 2004 a cadena perpetua por secuestrar y violar a seis niñas y adolescentes, y matar a cuatro de ellas. El criminal dice ser víctima de "acoso" de otros reclusos que habrían introducido las fotos en...