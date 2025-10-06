Halladas tres monedas perdidas por las tropas del Príncipe Negro en la catedral de Vitoria  

Los tres óbolos de leopardo del siglo XIV imitaban piezas inglesas y se utilizaron para pagar a las hambrientas tropas del mítico señor de la guerra. Europa sufrió, entre 1337 y 1453, un devastador enfrentamiento bélico conocido como la Guerra de los Cien Años. Todos contra todos y sin excepción. La península ibérica no fue ajena a esta lucha sin cuartel entre los ejércitos franceses e ingleses. Los hermanastros Pedro I el Cruel (1334-1369) y Enrique II de Trastámara (1334-1379) reprodujeron esos enfrentamientos en Castilla.