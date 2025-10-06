edición general
Halladas tres monedas perdidas por las tropas del Príncipe Negro en la catedral de Vitoria

Los tres óbolos de leopardo del siglo XIV imitaban piezas inglesas y se utilizaron para pagar a las hambrientas tropas del mítico señor de la guerra. Europa sufrió, entre 1337 y 1453, un devastador enfrentamiento bélico conocido como la Guerra de los Cien Años. Todos contra todos y sin excepción. La península ibérica no fue ajena a esta lucha sin cuartel entre los ejércitos franceses e ingleses. Los hermanastros Pedro I el Cruel (1334-1369) y Enrique II de Trastámara (1334-1379) reprodujeron esos enfrentamientos en Castilla.

themarquesito #2 themarquesito
Este es el tipo que imitaban esas monedas
es.numista.com/476666
Hidromiel #1 Hidromiel
Pedro estaba respaldado por los ingleses y las tropas del Príncipe Negro, hijo del poderoso Eduardo III de Inglaterra (1327-1377). El Trastámara, en cambio, contaba con el apoyo francés y los soldados del caballero bretón Bertrand du Guesclin.
#3 txepel
#1 Enrique el Cruel le prometió el Señorío de Vizcaya a cambio de su apoyo y este le regaló una contundente victoria en la batalla de Nájera. Luego Enrique se desdijo y el Principe Negro se volvió a casa.

Hubiera tenido gracia.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#1 Una guerra civil poco conocida, ramificación de la Guerra europea de los Cien Años. Mítica, en todos los sentidos, la frase atribuida al mercenario/bandido Bertrand du Guesclin: Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.
themarquesito #5 themarquesito
#4 Sobre esa frase y las circunstancias de la muerte de Pedro I escribí yo un artículo
elretohistorico.com/perdro-i-cruel-muerte-asesinato-historia-resumen/
