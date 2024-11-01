Halcones peregrinos en la Sagrada Familia  

El 2003, una pareja de halcones peregrinos adultos se estableció en una de las torres de la Sagrada Familia como parte del proyecto de reintroducción del halcón peregrino impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Galanthus Natura, iniciado en 1999. Desde hace más de veinte años, cuando se acerca la primavera, los halcones crían en el nido que tienen en la Sagrada Familia. Con la finalidad de difundir y compartir el proceso de cría de los halcones, que tiene lugar entre los meses de marzo y abril, se ha instalado una cámara web en el nido.