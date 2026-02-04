edición general
Un hacker accede al correo electrónico personal de Epstein después de que su contraseña quedara 'expuesta' en archivos [ENG]

Los Redditors han afirmado que han pirateado la dirección de correo electrónico de Outlook de Jeffrey Epstein utilizando una contraseña bastante obvia, que se menciona en los archivos. Los informes afirman que las contraseñas de varias de las cuentas de Epstein se incluyeron en los archivos publicados recientemente, incluidos los de Outlook, Yahoo, Apple ID y otros servicios.

meroespectador #5 meroespectador
Por Dios que estén los videos y las direcciones de a quien enviaba sus correos.
Doisneau #2 Doisneau
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
RoberRenfu #1 RoberRenfu *
No encontré muchas mas fuentes que el artículo de Metro, no sé yo Rick
... Tampoco hay que ser muy hacker para acceder con username+pass
Sandman #8 Sandman
¿Se le puede llamar hacker cuando tiene la contraseña?
#4 Mengüi
Pues tendrá lo habitual. Un montón de spam de "enlarge your penis".
devilinside #6 devilinside
#4 O "Estas chicas rusas quieren hacer amistad contigo"
vviccio #7 vviccio
Ahora las cuentas tienen verificación de dos pasos, aunque tuvieran la contraseña no podrían acceder por que les falta acceder a la segunda verificación (mensaje sms, app del móvil, etc.)
#9 archiputoamo
#7 solo si la tuviera activada
#3 NanakiXIII
La que puede liar el amigo hacker...
