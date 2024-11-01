Hacienda veta la entrada en la ría de Vigo a un arrastrero ruso con pescado afectado por las sanciones de la UE

Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante explican que el barco, llamado “Novaya Zemlya”, navega bajo pabellón ruso, aunque habitualmente realiza descargas en Vigo de productos alimentarios que quedan fuera del alcance de las restricciones comunitarias. En esta ocasión, no obstante, el servicio de Aduanas ha bloqueado la operación al comprobar que en sus bodegas llevaba gallineta irlandesa, una especie cuya importación está actualmente vetada para los buques rusos, motivo por el que también se le ha negado la entrada a puerto.