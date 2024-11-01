edición general
Hacienda veta la entrada en la ría de Vigo a un arrastrero ruso con pescado afectado por las sanciones de la UE

Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante explican que el barco, llamado “Novaya Zemlya”, navega bajo pabellón ruso, aunque habitualmente realiza descargas en Vigo de productos alimentarios que quedan fuera del alcance de las restricciones comunitarias. En esta ocasión, no obstante, el servicio de Aduanas ha bloqueado la operación al comprobar que en sus bodegas llevaba gallineta irlandesa, una especie cuya importación está actualmente vetada para los buques rusos, motivo por el que también se le ha negado la entrada a puerto.

| etiquetas: arrastrero , veto , novaya zemlya , gallineta nórdica , irminger , neafc
1 comentarios
#1 Pixmac
El arrastrero ahora viaja hacia Cuba, no habiendo podido atracar en Cangas. En la noticia no se explica demasiado bien la causa del rechazo, que tiene que ver más con una prohibición de pesca de la Gallineta Nórdica más que con sanciones a Rusia. En 2020, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar pidió que no se pescara y todos los países miembros -excepto Rusia- aceptaron no pescarlo. Por eso no puede descargarse en España u otro país que haya aceptado no comercializar Gallineta Nórdica.
