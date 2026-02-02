edición general
Hacienda revisa un posible ciberataque podría afectar a los datos de 47,5 millones de personas

El sitio web Hackmanac, plataforma cuyo trabajo se centra en enviar avisos tempranos sobre ciberataques, ha alertado sobre un posible ciberataque al Ministerio de Hacienda, que habría puesto en riesgo los datos personales y bancarios de los usuarios. Consultado por El Periódico, Hacienda ha confirmado que este hecho "se está revisando para comprobarlo".

15 comentarios
Comentarios destacados:    
#8 encurtido
Vuelvo a poner algo que sucede cada pocos meses:

Es una noticia periódica que todos los medios incluso los importantes copia-pegan en sus páginas principales. La de que un grupo de hackers ha conseguido acceder a una base datos de la AEAT con fines maléficos como pedir un rescate. Pasan las semanas y no hay más información sobre este supuesto hackeo.

www.meneame.net/story/agencia-tributaria-descarta-supuesto-robo-datos-
6 K 65
#1 Juanjolo *
Afecta a 47.5 millones de personas del total de 49 millones de personas que somos?
2 K 23
#3 HangTheRich
#1 si 2 millones son niños estan diciendo que afecta a todo contribuyente
0 K 10
#6 Juanjolo
#3 otro medio comprado por la PSOE. Tienen que suavizar el mensaje y evitar decir que afecta a toda la población ¿no conviene eso al gobierno o que?
1 K -3
#11 HangTheRich
#3 bueno, puede que no afecte a la hacienda vasca y navarra
0 K 10
Anomalocaris #14 Anomalocaris *
#1 #3 Supongo que hacienda conserva los registros de las personas fallecidas. Si es así puede que no afecte a todos los contribuyentes.
0 K 7
powernergia #7 powernergia
#1 Afecta a todos menos a los de Murcia.
1 K 16
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#1 País Vasco y Navarra tienen hacienda propia
#10 Woke
#10 Woke
Imposible, tenemos la mejor hacienda del mundo
0 K 14
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Espero que protección de datos les meta un buen paquete, espera :wall:
0 K 10
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Marichús, próxima presidenta de Andalucía!! sigue así, mi arma!
0 K 10
Pyrefox #15 Pyrefox
Hacienda ahora? bueno, pues nada, habra que darse por jodido. Todo lo que este en internet esta publicado y ya esta no?
0 K 7
platypu #13 platypu
Gracias Pedro
0 K 7
#5 Scutarius
¿podemos culpar ya a Perro Sánchez? Venga, que me pongo nervioso.
0 K 7
#9 Juanjolo
#5 si, cuando afecta a la PSOE lo mejor es hacer risas y mofas, así como tú ahora o quequé con la tragedia del tren. Si afecta a Mazon ya es distinto, la cosa se convierte solemne, responsable, seria y agresiva
1 K 12

