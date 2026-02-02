Hacienda revisa un posible ciberataque podría afectar a los datos de 47,5 millones de personas

El sitio web Hackmanac, plataforma cuyo trabajo se centra en enviar avisos tempranos sobre ciberataques, ha alertado sobre un posible ciberataque al Ministerio de Hacienda, que habría puesto en riesgo los datos personales y bancarios de los usuarios. Consultado por El Periódico, Hacienda ha confirmado que este hecho "se está revisando para comprobarlo".
| etiquetas: hacienda , hackers , datos , ministerio
Es una noticia periódica que todos los medios incluso los importantes copia-pegan en sus páginas principales. La de que un grupo de hackers ha conseguido acceder a una base datos de la AEAT con fines maléficos como pedir un rescate. Pasan las semanas y no hay más información sobre este supuesto hackeo.
www.meneame.net/story/agencia-tributaria-descarta-supuesto-robo-datos-