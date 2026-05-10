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Hacienda se equivocó y mató a una empresa gallega
Una sentencia acaba de determinar que Arias Infraestructuras entró en concurso de acreedores al negarle, sin base jurídica, optar a obras públicas.
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Nómada_sedentario
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A ver...
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FunFrock
Hacienda ha matado a muchas empresas,
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josde
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Y el PP a muchas personas que se lo digan a Ayuso, Moreno y Mazon
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Hay empresas constructoras que no licitan y ahí siguen funcionando.