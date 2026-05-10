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Hacienda se equivocó y mató a una empresa gallega

Una sentencia acaba de determinar que Arias Infraestructuras entró en concurso de acreedores al negarle, sin base jurídica, optar a obras públicas.

| etiquetas: hacienda , equivocación , empresa , ruins , acreedores
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5 comentarios
5 2 1 K 50 actualidad
#1 Feliberto
Ya, equivocó...
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 sobres
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Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario *
A ver...
Hay empresas constructoras que no licitan y ahí siguen funcionando.
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FunFrock #3 FunFrock
Hacienda ha matado a muchas empresas,
1 K -12
josde #5 josde
#3 Y el PP a muchas personas que se lo digan a Ayuso, Moreno y Mazon
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menéame