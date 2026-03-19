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¿Hacienda se enriquece con la subida del precio de la gasolina?

¿Hacienda se enriquece con la subida del precio de la gasolina?

La guerra que ha abierto Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un incremento importante del precio que pagan los consumidores españoles cada vez que repostan en las gasolineras. Este aumento que se cifra entre el 25% y el 30% también ha tenido un efecto positivo para las arcas públicas debido a que en torno al 40% del precio que se paga por cada litro de gasolina son impuestos. ¿Se está forrando Hacienda con la subida del combustible en España? ¿Qué puede hacer el Gobierno para aliviar el bolsillo de los usuarios?

| etiquetas: hacienda , impuestos , gasolina , guerra irán , estado
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
La gilipollez se cuenta sola, como si el dinero fuera a una persona o incluso a algún partido concreto. Si se recauda más o menos, por la razón que sea, repercutirá en los contribuidores y ciudadanos. Otra cosa es que se distribuya bien la carga impositiva por tramos y capacidades para sean progresivos.

Los ertes no se sufragan con café cayendo del cielo. Para que los de vox lo entiendan.
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vicus. #6 vicus.
Hacienda no es una empresa privada que solo mira para sus intereses de ganar dinero. Hacienda somos todos lo recaudado se repate en servicios públicos, sanidad, educación e infraestructuras. Si es que .... vamos
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#8 T3rr0rz0n3
#6 xD
Santa inocencia.
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ombresaco #2 ombresaco
Según dicen algunos, si la gasolina sube, la gente gasta menos gasolina, y se producirá menos, por lo que la producción total y por tanto la recaudación será menor.

Así cuesta defender que hacienda se enriquece por el aumento de la gasolina, sobre todo con esa justificación.
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bronco1890 #5 bronco1890 *
#2 La demanda es inelástica, tiene que subir muchísimo mas para que la gente empiece a moverse por otros medios o deje de moverse.
Por eso precisamente los mayores impuestos se ponen sobre artículos de demanda inelástica como la gasolina o la electricidad.
Si cobran un porcentaje de impuestos sobre el precio contra más suba más cobran.
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ombresaco #9 ombresaco
#5 Yo creo que no es tan inelástica. Al menos de cara a cada familia. El teletrabajo es cada vez más habitual razonable que más gente lo use. Pasar a transporte público, bajar la velocidad, compartir coche...

No sé qué % del consumo nacional corresponde al consumo "doméstico", quizás es insignificante.
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calde #12 calde
#5 los cojones!
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riazor97 #10 riazor97
Pero menuda gilipollez de noticia, los que se enriquecen son los del monopolio del petroleo, ellos suben el precio, y el gobierno fija un porcentaje que si los otros suben ellos tb se ven impactados, asi es con todo. O es que creeis q cada vez que los productores les de la gana de subir los precios tiene q venir papa estado (o mama estado) a bajarlo?? En que mundo de ilusos vivis??
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pitercio #3 pitercio
Hacienda somos todos. :roll:
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Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
"La empresa llamada Hacienda"
Y habrá gente que se crea estas mierda*?
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Dene #11 Dene
#7 la hay, la hay
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Nos cuece y se enriquece :-P
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menéame