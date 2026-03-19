¿Hacienda se enriquece con la subida del precio de la gasolina?

La guerra que ha abierto Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un incremento importante del precio que pagan los consumidores españoles cada vez que repostan en las gasolineras. Este aumento que se cifra entre el 25% y el 30% también ha tenido un efecto positivo para las arcas públicas debido a que en torno al 40% del precio que se paga por cada litro de gasolina son impuestos. ¿Se está forrando Hacienda con la subida del combustible en España? ¿Qué puede hacer el Gobierno para aliviar el bolsillo de los usuarios?
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Los ertes no se sufragan con café cayendo del cielo. Para que los de vox lo entiendan.
Santa inocencia.
Así cuesta defender que hacienda se enriquece por el aumento de la gasolina, sobre todo con esa justificación.
Por eso precisamente los mayores impuestos se ponen sobre artículos de demanda inelástica como la gasolina o la electricidad.
Si cobran un porcentaje de impuestos sobre el precio contra más suba más cobran.
No sé qué % del consumo nacional corresponde al consumo "doméstico", quizás es insignificante.
Y habrá gente que se crea estas mierda*?