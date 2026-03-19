¿Hacienda se enriquece con la subida del precio de la gasolina?

La guerra que ha abierto Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un incremento importante del precio que pagan los consumidores españoles cada vez que repostan en las gasolineras. Este aumento que se cifra entre el 25% y el 30% también ha tenido un efecto positivo para las arcas públicas debido a que en torno al 40% del precio que se paga por cada litro de gasolina son impuestos. ¿Se está forrando Hacienda con la subida del combustible en España? ¿Qué puede hacer el Gobierno para aliviar el bolsillo de los usuarios?