Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria cumple con la sentencia de la Audiencia Nacional y rectifica su Instrucción de marzo de 2023 que obligaba a los contribuyentes que aportaran un inmueble como garantía para aplazar o fraccionar el pago de una deuda a realizar la tasación del mismo con empresas o profesionales inscritos en el registro de tasadores oficiales. La Administración ha aprobado una nueva Instrucción este 7 de abril, en vigor desde el día siguiente, en la que enmienda la anterior y aclara que, en el caso de solicitudes de aplazamiento o fraccionami