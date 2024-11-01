edición general
5 meneos
17 clics

Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria cumple con la sentencia de la Audiencia Nacional y rectifica su Instrucción de marzo de 2023 que obligaba a los contribuyentes que aportaran un inmueble como garantía para aplazar o fraccionar el pago de una deuda a realizar la tasación del mismo con empresas o profesionales inscritos en el registro de tasadores oficiales. La Administración ha aprobado una nueva Instrucción este 7 de abril, en vigor desde el día siguiente, en la que enmienda la anterior y aclara que, en el caso de solicitudes de aplazamiento o fraccionami

| etiquetas: hacienda , peritos , independientes , tasación , inmuebles
4 1 0 K 46 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
#1 ddomingo
Las valoraciones de hacienda eran un tío chupándose un dedo y viendo de dónde sopla el aire. Luego procedía a poner un número en el ordenador muy grande si era para cobrar impuestos y muy pequeño si era para garantía.
2 K 41
#2 nadaman
#1 Estoy con una reclamacion por que el valor de referencia catastral era un 50% superior al valor de compra y los coeficientes que usan se los inventan y no suelen aplicarlos nunca correctamente. Por suerte sabe más mi abogada del tema que los tecnicos del catastro y espero que nos den la razón.

No estamos hablando de un caso aislado, todo el bloque con más de 40 viviendas les ocurre lo mismo, muchos de ellos con anuncios en portales inmobiliarios por un precio parecido al mio y aun así se niegan a reconocer que el cálculo está mal. Tampoco me aceptaron una tasación oficial hecha justo antes de comprar.
0 K 6
#3 tpm1
#1 #2 Si no fuera por los chanchullos que montarían algunos funcionarios, en estos casos habría que poder exigirle a la administración que te compraran el inmueble por un 80% o 90% del precio que te dicen. Según sus valoraciones sería un chollazo.
0 K 11
makinavaja #4 makinavaja *
La Agencia Tributaria no da marcha atrás, tiene que cumplir obligatoriamente con una sentencia de la Audiencia Nacional aunque no le guste.
0 K 13

menéame