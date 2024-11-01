Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria cumple con la sentencia de la Audiencia Nacional y rectifica su Instrucción de marzo de 2023 que obligaba a los contribuyentes que aportaran un inmueble como garantía para aplazar o fraccionar el pago de una deuda a realizar la tasación del mismo con empresas o profesionales inscritos en el registro de tasadores oficiales. La Administración ha aprobado una nueva Instrucción este 7 de abril, en vigor desde el día siguiente, en la que enmienda la anterior y aclara que, en el caso de solicitudes de aplazamiento o fraccionami
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No estamos hablando de un caso aislado, todo el bloque con más de 40 viviendas les ocurre lo mismo, muchos de ellos con anuncios en portales inmobiliarios por un precio parecido al mio y aun así se niegan a reconocer que el cálculo está mal. Tampoco me aceptaron una tasación oficial hecha justo antes de comprar.