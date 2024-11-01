edición general
Hacia ciudades más saludables: las medidas de la COP30 para el futuro urbano

La COP30 que se celebra en Belém este mes de noviembre llega en un momento crítico para las ciudades. El cambio climático ya no es un escenario lejano, sino una realidad que afecta a la salud, la movilidad y la calidad ambiental urbana. España no es una excepción: olas de calor más intensas, contaminación persistente y demanda creciente de espacios verdes están redefiniendo las prioridades públicas. Comprender qué representa la COP30 y cómo puede impulsar políticas urbanas saludables es clave para avanzar hacia ciudades resilientes y sostenible

#1 Pitchford
Creo que la medida más eficaz para reducir emisiones que podrían tomar en la COP30 es que en la COP31 solo asistan de forma presencial los que se comprometan a llegar en tren a la cumbre y el resto participe por videonferencia. Lo de las vacaciones pagadas con viajes en aviones comerciales y privados a la otra punta del mundo se tiene que acabar.
denocinha #2 denocinha
Que ya no asusta lo del clima.

Traigan novedades, por dios!
