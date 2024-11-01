edición general
Hace cinco años, Airbus prometió un avión sin emisiones. Ahora no lo tiene tan claro

El sector del transporte lleva unos años combatiendo contra un gran enemigo: sus propias emisiones de CO₂. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, este sector era el responsable de, aproximadamente, el 30% de las emisiones. Y, del total de esas emisiones, la aviación civil representaba un 13,4%. ¿La respuesta? La electrificación en el caso del transporte terrestre, algo que ha ido evolucionando a buen ritmo. En el caso de la aviación comercial, no se apostó por la electricidad, sino por el hidrógeno.

Están dejando de lado la opción obvia para el transporte aéreo con hidrógeno:

¡Los zeppelines! Resuelve todos los problemas del transporte de hidrógeno, porque no necesitas llevarlo comprimido, y además no necesitas alas porque flotas. Imaginad lo que se podría hacer con la tecnología de hoy en día en cuanto a carga útil y seguridad.

Ahora mismo la única solución viable para descarbonizar el transporte aéreo a corto o medio plazo son los combustibles sintéticos y los biocombustibles. La primera es cara y la segunda ha dado problemas en el pasado haciendo subir los precios de la comida y contribuyendo a la deforestación.
#1 Y se está dejando de lado la mejor opción de todas y más sencilla, dejar de viajar innecesariamente.
