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¿Habrá rescates para aerolíneas por la escasez de queroseno?

Durante la pandemia de Covid-19, la Comisión Europea autorizó ayudas estatales temporales de carácter masivo en los años 2020 y 2021 a las aerolíneas para proteger la conectividad y solvencia de las mismas bajo un marco de crisis adaptado para evitar la quiebra del sector. Aunque algunas compañías impugnaron muchas de estas ayudas, la Justicia Europea avaló la mayoría de ellas. Estamos ahora ante una crisis general, tras el grave conflicto suscitado en Oriente Medio y las graves consecuencias para la aviación por la escasez de queroseno. ¿Habrá

| etiquetas: geoestrategia , política , consumo , economía , dinero
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3 comentarios
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
¿Rescates? Que den conciertos :peineta:
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alehopio #3 alehopio
Si empiezan rescatando aerolíneas, luego tendrán que rescatar distribuidores de combustible por la escasez, luego tendrán que rescatar transportistas, luego agricultores, luego industrias, y así con el 20% de la sociedad. Ya que lo que falta es el 20% del petróleo.

Esa es la descripción clásica de un efecto dominó en una economía de oferta. Cuando el problema no es la falta de dinero (demanda), sino la falta física de un recurso básico (energía/combustible), los rescates financieros pierden…   » ver todo el comentario
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Esta vez que no pregunten por Begoña :troll:
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menéame