¿Habrá rescates para aerolíneas por la escasez de queroseno?

Durante la pandemia de Covid-19, la Comisión Europea autorizó ayudas estatales temporales de carácter masivo en los años 2020 y 2021 a las aerolíneas para proteger la conectividad y solvencia de las mismas bajo un marco de crisis adaptado para evitar la quiebra del sector. Aunque algunas compañías impugnaron muchas de estas ayudas, la Justicia Europea avaló la mayoría de ellas. Estamos ahora ante una crisis general, tras el grave conflicto suscitado en Oriente Medio y las graves consecuencias para la aviación por la escasez de queroseno. ¿Habrá