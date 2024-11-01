·
5
meneos
36
clics
Hablemos de los Fandom (BaityBait)
Los fans de una franquicia, ya sea serie, pelicula, videojuego, etc...
|
etiquetas
:
baitybait
,
fandom
,
sociologia
,
fanatismo
4
1
0
K
50
cultura
6 comentarios
4
1
0
K
50
cultura
#1
SVSRTZ
Los peores los de Dios.
2
K
39
#2
azathothruna
#1
Concuerdo.
Tolero a furros, fans de disney, hasta del hentai y similares
Pero de amigos imaginarios....
0
K
15
#3
Battlestar
#1
No sé, los furros son unos contendientes fuertes.
0
K
10
#5
Stringerthanks
#3
los furros, al igual que los aficionados a locomotoras diesel soviéticas de los 70's, no pretenden que el resto haga lo que su moñeco mágico dicte
0
K
6
#6
Battlestar
#5
Correcto, pero tampoco te restriegan por la cara imágenes de su moñeco mágico manteniendo relaciones intimas con un dragón, a lo sumo te lo muestran en taparrabos y cubierto de sangre en lugar de otros fluidos
Por eso digo que es debatible, tampoco he hablado en absolutos.
0
K
10
#4
MoñecoTeDrapo
Hipsters superespecializados
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
