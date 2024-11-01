edición general
¿Por qué hablamos con los ‘chatbots’?

Hasta hace poco, la idea de mantener una conversación con una máquina sonaba a ciencia ficción. Hoy, sin embargo, es algo cotidiano. En los últimos años, los chatbots o asistentes de IA se han integrado en nuestras rutinas diarias. Están en sitios web para la atención al cliente, en aplicaciones de servicios bancarios, en plataformas de comercio electrónico o en portales de reservas turísticas.

ChatGPT
porque a los humanos no hay nadie que los aguante
Torrezzno
Esto va a ser un problema. Vamos a acabar como en HER.
No todas las IA son tan regalonas ni complacientes. Yo las uso mucho para esquematizar. Si le pides valoración gemini y chatgpt son muy lameculos. Las chinas como Kimi k2 me resultan mas útiles.
Ratef
Un_señor_de_Cuenca
#3 "¡No me vengas con tecnicismos!" C3PO dixit.
Un_señor_de_Cuenca
El otro día le encontré un uso muy práctico a la IA. Venía conduciendo de noche, yo solo, y como me estaba aburriendo y temía amodorrarme, lo puse con el bluetooth del coche y le estuve preguntando dudas de cosas que se me iban ocurriendo sobre la marcha. La verdad, me vino muy bien.
Tecar
No conoce la condición humana quien esto pregunta.
Mosquitón
Yo solo hablo con ellos hasta que entiendan que quiero hablar con una persona, y algunos les cuesta.
