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Por qué habla tan alto el Español - Hector Alterio y José Luis Merlín

Por qué habla tan alto el Español - Hector Alterio y José Luis Merlín

Por qué habla tan alto el Español - Recital "Como hace 3000 años..." Héctor Alterio y José Luis Merlín

| etiquetas: león felipe , hector alterio , josé luis merlín , poema , español
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2 comentarios
3 1 0 K 34 cultura
#1 konde1313
Cuatro veces ya...
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#2 perej
¿Què Español?
Esa mayúscula me desconcierta.
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menéame