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Habla el cirujano de Morante de la Puebla: "Es la zona anal, del recto, con reparación de esfínteres"

El cuarto toro de la tarde agarró a Morante de la Puebla por sorpresa y le perforó el recto en una cornada de 10 centímetros.

| etiquetas: morante , ano , culo , recto , toro , cirujano
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5 comentarios
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crob #3 crob
¿el otro animal está bien?
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Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Se va a tener que atar con cordones los garbanzos.
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BastardWolf #1 BastardWolf
#0 no se accede al enlace
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