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Habla el cirujano de Morante de la Puebla: "Es la zona anal, del recto, con reparación de esfínteres"
El cuarto toro de la tarde agarró a Morante de la Puebla por sorpresa y le perforó el recto en una cornada de 10 centímetros.
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#3
crob
¿el otro animal está bien?
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#5
Estoeslaostia
Se va a tener que atar con cordones los garbanzos.
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#1
BastardWolf
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no se accede al enlace
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#2
Verdaderofalso
#1
@eirene
a ver si se puede arreglar
www.msn.com/es-es/entretenimiento/other/habla-el-cirujano-de-morante-d
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#4
tu1tero
www.msn.com/es-es/entretenimiento/other/habla-el-cirujano-de-morante-d
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