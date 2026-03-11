La habitación con hidromasaje que Juanma Moreno descubrió al llegar a la Junta y recordó en 'El Hormiguero'

Moreno respondió así a la pregunta sobre qué era lo más loco" que había encontrado cuando llegó a San Telmo. Un miniapartamento, con una ducha de hidromasaje con televisor y un sillón contiguo al despacho de un ex alto cargo de la Consejería de Salud en Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera a los pocos meses de comenzar a gobernar la Junta de Andalucía tras casi 37 años de gobiernos socialistas. Ocurrió un año después de entrar en el Gobierno, y lo descubrió Isaac Túnez Fiñana. Al tocar con fuerza el mueble, vio como se desplazaba