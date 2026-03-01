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Se ha roto un tabú en el Comité Nacional Demócrata [en]

Se ha roto un tabú en el Comité Nacional Demócrata [en]

El partido demócrata se compromete a prohibir todo el dinero opaco de las primarias demócratas para 2028 incluído el de la AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). En la reciente reunión del Comité Nacional Demócrata, tuvo lugar un debate sobre el papel del dinero pro-Israel en las primarias demócratas. Si bien una resolución dirigida a grupos pro-Israel fue derrotada, la discusión en sí misma marcó un paso significativo hacia una mayor transparencia y democracia interna dentro del partido.

| etiquetas: estados unidos , partidos políticos , financiación
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3 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
alehopio #2 alehopio
Histórico. Pero demasiado tarde, la infiltración de los sionistas es total

readsludge.com/2026/03/01/here-is-how-much-aipac-has-funneled-to-every
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rogerius #3 rogerius *
#2 Es un indicio de cómo la estrella de "Israel" parece debilitarse en EEUU. Esto habría sido impensable hace un mes. No es suficiente para afirmarlo pero sí un signo de que algo ha cambiado. ¿Podrá el dinero evitar la caída?
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#1 ces
Pasito a pasito se ven cambios. Por cierto el Lidl sigue vendiendo datiles de los territoris ocupados de Isael. Hay que mirar las patatas baratas, que no hace poco eran de Israel. Ahora dicen origen España, y no me fio de que hayan encontrado un empaquetador local para esas patatas. Nosotros podemos hacer poco, pero algo podemos.
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menéame