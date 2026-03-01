Se ha roto un tabú en el Comité Nacional Demócrata [en]

El partido demócrata se compromete a prohibir todo el dinero opaco de las primarias demócratas para 2028 incluído el de la AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). En la reciente reunión del Comité Nacional Demócrata, tuvo lugar un debate sobre el papel del dinero pro-Israel en las primarias demócratas. Si bien una resolución dirigida a grupos pro-Israel fue derrotada, la discusión en sí misma marcó un paso significativo hacia una mayor transparencia y democracia interna dentro del partido.