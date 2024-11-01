edición general
¿Ha muerto el 3 % de la población de Gaza? Qué dicen los datos, cómo se calculan y qué limitaciones tienen

La cifra se repite en redes y foros: “ha muerto el 3 % de la población de Gaza”. ¿Es correcta? ¿De dónde sale? ¿Qué fuentes la sostienen y qué queda fuera de ese cálculo? Este reportaje revisa las fuentes oficiales y humanitarias, explica el método con el que se llega al porcentaje y contextualiza incertidumbres que pueden elevar (o alterar) el dato final.

Ainhoa_96 #1 Ainhoa_96
En realidad vienen a reconocer que no tienen demasiada idea, estiman un mínimo de 67mil personas (~3%), pero la cifra podría perfectamente ser del doble.
Peka #2 Peka
#1 He leído que podría ser mucho peor, hasta 10 veces más. Cuando se haga un recuento oficial se sabrá la realidad.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Yo leí no me acuerdo si fue aqui que llegarían a los 300.000 los muertos y desaparecidos en gaza
mecheroconluz #3 mecheroconluz
#1 Es que la cifra es muco más alta. Están los muertos de forma directa, pero luego están las muertes indirectas: los que no se pueden tratar una neumonía, los que no se pueden tratar un cancer, los que mueren de hambre, los que mieren por enfermedades provocadas por insalubridad, etc, etc, etc.
#5 chavi
#3 Los que siguen bajo los escombros...
Asimismov #7 Asimismov *
#1 67.000 son los muertos identificados y reconocidos y por eso están incluidos en la lista oficial.
Los demás muertos y desaparecidos o los no identificados, son el resto que pueden ser 300.000 o 600.000.
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
8% minimo, con las victimas indirectas (muertos de hambre, sed, enfermedad, niños nacidos muertos, ...)
Muertes indirectas son entre x3 y x15 de las directas.
