¿Ha muerto el 3 % de la población de Gaza? Qué dicen los datos, cómo se calculan y qué limitaciones tienen

La cifra se repite en redes y foros: “ha muerto el 3 % de la población de Gaza”. ¿Es correcta? ¿De dónde sale? ¿Qué fuentes la sostienen y qué queda fuera de ese cálculo? Este reportaje revisa las fuentes oficiales y humanitarias, explica el método con el que se llega al porcentaje y contextualiza incertidumbres que pueden elevar (o alterar) el dato final.