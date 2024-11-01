edición general
¿Se ha descubierto la primera “luna” fuera del sistema solar?

En los últimos meses, la comunidad astronómica se ha visto sacudida por una pregunta que muchos aficionados al cosmos se han planteado alguna vez: ¿existen lunas alrededor de planetas fuera del sistema solar?

Pertinax #1 Pertinax *
Me la juego. Hay miles de quintillones de lunas orbitando planetas en el espacio.
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
#1 Alguna que otra puede que haya :troll:
#2 DenisseJoel
Hace unos años no sabíamos si era habitual que alrededor de las estrellas orbitasen planetas. Ahora que sabemos que la respuesta es afirmativa, parece bastante improbable que esos planetas no tengan con frecuencia lunas alrededor, igual que pasa en el sistema solar.
Lo que no creo que sea tan frecuente es que sean tan grandes en relación a su planeta como la nuestra.
#4 diablos_maiq
Según Betteridge...
