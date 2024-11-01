Lo que ha costado la operación de desembarco de los pasajeros del Hondius: varios millones

El dispositivo marítimo desplegado para la evacuación del crucero 'MV Hondius' en Tenerife ha sido elogiado por la comunidad internacional.Pero una vez finalizado el operativo, toca hacer balance de costes, en esto cada país implicado ha tenido que hacer un gran desembolso.El coste de cada avión medicalizado se estima en unos 150.000 euros. Según expertos en logística, la factura total de esta infraestructura podría rondar los 5 millones de euros.En el caso de los países miembros de la Unión Europea, se activa el Mecanismo Europeo de Proteccion