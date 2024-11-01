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Lo que ha costado la operación de desembarco de los pasajeros del Hondius: varios millones

El dispositivo marítimo desplegado para la evacuación del crucero 'MV Hondius' en Tenerife ha sido elogiado por la comunidad internacional.Pero una vez finalizado el operativo, toca hacer balance de costes, en esto cada país implicado ha tenido que hacer un gran desembolso.El coste de cada avión medicalizado se estima en unos 150.000 euros. Según expertos en logística, la factura total de esta infraestructura podría rondar los 5 millones de euros.En el caso de los países miembros de la Unión Europea, se activa el Mecanismo Europeo de Proteccion

| etiquetas: costo , operación , sembarco , hondius
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
founds #2 founds
mejor en esto que en comprarle mierdas al naranjito, a mí al menos no me duele pagar impuestos para estas cosas
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josde #7 josde
#2 De todas formas España solo paga una parte por los 14 españoles nada mas, el resto esta explicado en la noticia.
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WcPC #10 WcPC
#2 Y además, es muchísimo más barato que tener un brote en Canarias, aunque el brote solo durase unos meses.
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Kantinero #6 Kantinero
Nos han felicitado desde la OMS, la ONU, la UE, España ha ganado en prestigio, sobre todo después de la Dana que dejo la imagen del país por los suelos por medio Europa (si, del país para el resto de Europa no es Valencia, es España), eso no tiene precio, a pesar de los traidores de siempre
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#8 poxemita
Estas cosas suelen ser caras, es como la cuarentena que están haciendo en Madrid, mantener esas habitaciones aisladas con vigilancia medica cuesta dinero, pero es lo que hay. Si yo estuviese en una situación similar me gustaría que dedicasen los recursos necesarios.
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radon2 #3 radon2
Impuestos bien gastados, aunque no tengo claro si los ultra-liberales patrios opinan lo mismo.
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thoro #11 thoro
#3 Cuando no se roba, los impuestos dan para hacer muchas más cosas.
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#5 luckyy
Diario critico podía resaltar que ese gasto se paga con impuestos. Se nos olvida cuando pedimos ayudas para danas, incendios y de mas catastrofes de que todo eso sale de los impuestos
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#12 pirat
Que lo incluyan como gastos en defensa.
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#9 trasparente
Leí que Google iba a penalizar a las webs que desactivan el botón de ir hacia atrás. Pues está tenía que ser una de ellas.
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#1 Sammy_Jankis
Haber elegido muerte...
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UnoYDos #4 UnoYDos
Si, las cosas cuestan dinero. Para eso pagamos impuestos. ¿Cual es la noticia?
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menéame