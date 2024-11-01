Guía de cierre :: Guarnición del Ejército de EE. UU. en Baviera [ING]

Listado de organizaciones alemanas de apoyo para tus kits de emergencia Tafel Deutschland: Esta organización coordinadora distribuye alimentos a personas en situación de pobreza a través de sus más de 970 bancos de alimentos locales. Foodsharing e.V.: Un movimiento nacional de voluntarios que comparte excedentes de alimentos. La organización también es un punto de contacto para donaciones y apoyo. Essen für Alle (Comida para todos) Una asociación sin ánimo de lucro que realiza voluntariado en el rescate y la distribución de alimentos
| etiquetas: cierre , alemania , baviera , ejercito , eeuu