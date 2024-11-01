Guerra total en el sector eléctrico: Gobierno, CNMC, Red Eléctrica y empresas no se ponen de acuerdo en la fórmula anti apagones

- La CNMC frena la propuesta de control de tensión de REE y pone en duda la capacidad técnica del operador. - Las eléctricas piden ampliar Almaraz pero el Gobierno se niega a sentarse para negociarlo. - El Ejecutivo y la CNMC siguen sin lograr un consenso para mejorar la inversión en redes. Mientras las causas del 'cero energético' se van aclarando, ya nadie parece discutir que se trató de un problema de control de tensión, las partes implicadas van elevando el listón de la crítica y siguen sin ponerse de acuerdo sobre la forma de evitarlo.
Despues ves otros paises como Francia e Italia con energéticas nacionales ¿hemos sido engañados?
Se vendió (no regaló) una empresa eléctrica que era solo el 18% del sector, el otro 82% siempre fue privado.
Y se vendió mediante OPV donde todo ciudadano pudo comprar ya que tenía prioridad la oferta minorista.
Y fue Felipe González quien hizo las primeras OPV, no has dado ni una o desconoces la historia.
Que no te guste es otra cosa, pero no necesitas mentir