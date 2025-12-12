La guerra también es un casino

Uno de los investigadores del think tank belicista y neocón de Washington, “Instituto para el Estudio de la Guerra” (ISW), financiado por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y fuente habitual de nuestros periodistas, modificó el mapa de la guerra de Ucrania para que una plataforma de apuestas ganara dinero. El 15 de noviembre, los inversores minoristas realizaron apuestas arriesgadas la guerra de Ucrania utilizando Polymarket, una plataforma de apuestas que permite apostar por acontecimientos mundiales o guerras