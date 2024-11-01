edición general
8 meneos
10 clics

Guerra sin fin en Palestina

La galería de personajes grotescos reunidos por Trump (solo le faltaba la toga para parecerse al emperador romano Nerón) en Sharm el-Sheikh, el complejo turístico egipcio sinónimo de lujo y despotismo, celebró obedientemente la «paz en Oriente Próximo». ¿Qué «paz»? Ese mismo día, en Jerusalén, Nerón había declarado la «victoria», mientras se dirigía a sus bárbaros auxiliares y donantes, que lo aclamaban en la Knesset:

| etiquetas: guerra , sin fin , palestina , israel , genocidio , hamas
6 2 0 K 99 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 99 actualidad
oghaio #1 oghaio
“Fabricamos las mejores armas del mundo y tenemos muchas. Y, francamente, le hemos dado una enorme cantidad de ellas a Israel. Bibi me llamaba muchas veces y me decía: «¿Me puedes conseguir esta arma, aquella otra y aquella otra más?». Algunas de ellas nunca las había oído nombrar, Bibi, ¡y eso que era yo quien las había fabricado! [Risas] Pero las hicimos llegar hasta aquí, ¿no es así? Y son las mejores. Son las mejores. Y las usaste bien. También se necesita gente que sepa cómo usarlas y es obvio que tú las usaste muy bien.”

«¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo has hecho!», se maravillaba Nerón. «Estas son solo algunas de las razones por las que me enorgullece ser el mejor amigo que Israel ha tenido jamás».
1 K 30
Judío_Bellingham #2 Judío_Bellingham
Están llamando guerra a un genocidio. Vergüenza de izquierda....
0 K 7

menéame