Guerra sin fin en Palestina

La galería de personajes grotescos reunidos por Trump (solo le faltaba la toga para parecerse al emperador romano Nerón) en Sharm el-Sheikh, el complejo turístico egipcio sinónimo de lujo y despotismo, celebró obedientemente la «paz en Oriente Próximo». ¿Qué «paz»? Ese mismo día, en Jerusalén, Nerón había declarado la «victoria», mientras se dirigía a sus bárbaros auxiliares y donantes, que lo aclamaban en la Knesset: