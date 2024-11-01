Guerra sin fin en Palestina

La galería de personajes grotescos reunidos por Trump (solo le faltaba la toga para parecerse al emperador romano Nerón) en Sharm el-Sheikh, el complejo turístico egipcio sinónimo de lujo y despotismo, celebró obedientemente la «paz en Oriente Próximo». ¿Qué «paz»? Ese mismo día, en Jerusalén, Nerón había declarado la «victoria», mientras se dirigía a sus bárbaros auxiliares y donantes, que lo aclamaban en la Knesset:
| etiquetas: guerra , sin fin , palestina , israel , genocidio , hamas
«¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo has hecho!», se maravillaba Nerón. «Estas son solo algunas de las razones por las que me enorgullece ser el mejor amigo que Israel ha tenido jamás».