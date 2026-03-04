La "guerra mutante" de Trump en Irán no sienta bien al 'America First'

El expresentador de Fox, Tucker Carlson, calificó el ataque a Irán de "asqueroso y malvado". Por su parte, la excongresista Marjorie Taylor Greene escribió en su cuenta de X: "Y así fue como pasamos de ser una nación dividida entre la izquierda y la derecha, a una nación dividida entre aquellos que quieren librar guerras en el nombre de Israel y aquellos que solo quieren la paz y poder pagar sus cuentas y su seguro médico". Visible en modo lectura.