La "guerra mutante" de Trump en Irán no sienta bien al 'America First'

El expresentador de Fox, Tucker Carlson, calificó el ataque a Irán de "asqueroso y malvado". Por su parte, la excongresista Marjorie Taylor Greene escribió en su cuenta de X: "Y así fue como pasamos de ser una nación dividida entre la izquierda y la derecha, a una nación dividida entre aquellos que quieren librar guerras en el nombre de Israel y aquellos que solo quieren la paz y poder pagar sus cuentas y su seguro médico". Visible en modo lectura.
Tanto Trump como Irán están forzando la implicación de Europa.
Europa debe responder con inteligencia y no entrar en el juego de una posible guerra mundial.
A Trump no le importa Europa y si consigue que entre la OTAN la guerra mundial está servida.
Todo depende de la implicación europea.
Sánchez sabe lo que dice y es un buen estratega para la defensa de nuestro país.
No queremos guerra, queremos vivir tranquilos.
Y los mermados aplaudiendo hasta con las orejas a Trump.
Mermados= consevadores de toda la vida tirando pal monte como las cabras.