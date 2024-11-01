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Guerra mediática contra Cuba

Guerra mediática contra Cuba  

El crimen que está cometiendo Estados Unidos en Cuba, la entrevista a Díaz Canel y la manipulación informativa en España

| etiquetas: guerra , cuba , bloqueo , díaz canel , eeuu , medios , manipulación
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3 comentarios
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Yonny #1 Yonny
Cuba es una dictadura, y efectivamente Estados Unidos está cometiendo crímenes en Cuba, pero también el gobierno Cubano al no dar ni voz ni voto ni libertades a sus ciudadanos.
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carakola #2 carakola
#1 El mismo discurso que en Irán con el velo y las libertades de las mujeres. El voto y las libertades que quieren los EEUU y occidente para los cubanos ya sabemos que es solo discursivo. Les importan lo mismo que los votantes de Arabia Saudita..
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Yonny #3 Yonny
#2 El mismo discurso y lo que quieras, pero es un discurso cierto y objetivo.
Otra cosa es lo que Estados Unidos quiera, utiliza, y se beneficie cometiendo crímenes. Pero no por eso deja de ser menos cierto que Irán es una dictadura, y Cuba también.
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