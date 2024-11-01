·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11088
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8269
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
7246
clics
Cientos de colonos extremistas han asaltado aldeas palestinas en Cisjordania, incendiado propiedades con sus habitantes dentro [eng]
3914
clics
La mayor estafa sanitaria de todos los tiempos sigue creciendo y puede poner en riesgo la salud pública
3584
clics
Simulador online de MTV
más votadas
504
Los espías israelíes acusados por el Gobierno de Eslovenia de "injerencia" electoral tienen en Madrid su sede de la UE
392
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
319
Irán ampliará zona de ataques si Israel sigue crímenes en Líbano y Palestina
403
El 'caso residencias' sigue creciendo: se amplía la investigación contra los altos cargos de Ayuso por prevaricación en los ‘protocolos de la vergüenza’
340
'La nueva frontera de Israel debe ser la Litani': ministro israelí exige la anexión del sur del Líbano [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
32
clics
Guerra mediática contra Cuba
El crimen que está cometiendo Estados Unidos en Cuba, la entrevista a Díaz Canel y la manipulación informativa en España
|
etiquetas
:
guerra
,
cuba
,
bloqueo
,
díaz canel
,
eeuu
,
medios
,
manipulación
11
3
3
K
124
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
3
K
124
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Yonny
Cuba es una dictadura, y efectivamente Estados Unidos está cometiendo crímenes en Cuba, pero también el gobierno Cubano al no dar ni voz ni voto ni libertades a sus ciudadanos.
0
K
9
#2
carakola
#1
El mismo discurso que en Irán con el velo y las libertades de las mujeres. El voto y las libertades que quieren los EEUU y occidente para los cubanos ya sabemos que es solo discursivo. Les importan lo mismo que los votantes de Arabia Saudita..
0
K
20
#3
Yonny
#2
El mismo discurso y lo que quieras, pero es un discurso cierto y objetivo.
Otra cosa es lo que Estados Unidos quiera, utiliza, y se beneficie cometiendo crímenes. Pero no por eso deja de ser menos cierto que Irán es una dictadura, y Cuba también.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Otra cosa es lo que Estados Unidos quiera, utiliza, y se beneficie cometiendo crímenes. Pero no por eso deja de ser menos cierto que Irán es una dictadura, y Cuba también.