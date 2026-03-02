·
5224
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4531
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
5799
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3511
clics
ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk
2492
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
597
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
603
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
405
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
392
Irán declara ante la agencia atómica de la ONU que Israel ha atacado la instalación nuclear de Natanz
500
La UE pide a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel
La guerra llega a la UE: Irán asegura que bombardeará Chipre para obligar a EEUU a retirarse
El comandante de la Guardia Revolucionaria advierte sobre ataques a bases estadounidenses mientras Macron anuncia aumento de cabezas nucleares ...
|
etiquetas
:
ue
,
irán
,
chipre
,
eeuu
5
2
1
K
65
actualidad
21 comentarios
actualidad
#1
cenutrios_unidos
Si das apoyo a EE.UU en esta agresión eres complice. Sencillo y para todos. Así que no lloren tanto.
10
K
123
#14
albx
#7
El área de Akrotiri es de soberanía británica, como Gibraltar. Chipre no tiene capacidad de decisión.
5
K
64
#16
YeahYa
#14
Gracias por la explicación
0
K
20
#8
cenutrios_unidos
#7
Pues sea como sea son daños colaterales. Es lo que pasa en la guerra. Que no pongan bases allí.
3
K
54
#10
DocendoDiscimus
#8
No entiendo tu respuesta. No sé si te has equivocado de comentario a responder. Yo hice dos preguntas que no tienen que ver con lo que me has dicho (o al menos, no veo la relación).
0
K
10
#11
YeahYa
#10
Creo que la respuesta iba a mi comentario inicial
1
K
30
#6
manbobi
*
Se ha tratado de una agresión ilegal de EEUU utilizando infraestructura de sus aliados. Si se ataca a sus aliados es una defensa legítima.
Si se quieren hostiar que queden en medio del desierto y se peguen unos tiros pero que dejen de joder al resto.
3
K
44
#3
pirat
ee uu
e u
2
K
40
#9
YeahYa
#7
Por poder puede, pero pensando en términos reales, es una isla de mierda prácticamente invadida por EEUU. Y si les dicen que se vayan, tienen 0 posibilidad de defenderse. Así que solo queda sacar la lengua y lamer ojete.
Y lo de los británicos, ni idea. Todo es un puterío internacional indecente.
1
K
30
#12
DocendoDiscimus
#9
Hombre, es territorio UE. Si les atacan por la cara, tendremos que responder. Pero yo, si USA ataca a un país y este, en respuesta, ataca sus bases... lo siento por los chipriotas, pero que nieguen el uso de las bases y ya.
Cuando las cosas se ponen feas, no valen las medias tintas. O estás con los agresores, o no. Me gustaría recalcar que yo no soy simpatizante del régimen iraní, pero tengo claro quien ha empezado esta mierda.
3
K
50
#2
pirat
¿ Una base soberana británica en Chipre es UE ?
2
K
29
#4
suppiluliuma
#2
No. Pero la República de Chipre sí.
1
K
29
#19
Maldito
*
#4
La cosa es que los Británicos se quedaron con esas dos bases tras la independencia. Y cómo buenos piratas no pagan el alquiler porque la soberanía es suya.
0
K
9
#21
LázaroCodesal
*
#19
Creo haber leído que han hecho una "virgueria legal", y todo el territorio de las bases es legalmente "embajada" y por lo tanto, territorio británico. Legalmente es RU a todos los efectos.
#5
#7
Lo siento si un bombardeo pilla a algún habitante de la UE, pero esos territorios son RU.
es.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_y_Dekelia
0
K
7
#5
YeahYa
#2
Chipre es territorio de la UE, y en Dubai y Doha han caído bombas en hoteles que iban dirigidas a bases de EEUU.
Es decir, que los misiles van hacia territorio de la UE y la UE podría verse en peligro.
1
K
31
#7
DocendoDiscimus
#5
¿Chipre puede exigir a USA y a los Británicos no usar esas bases, como ha hecho España? Pregunto por desconocimiento.
¿Por qué los británicos, que no son miembros de la UE, conservan una base ahí? Es otra pregunta que me hago y lanzo al aire.
2
K
29
#20
MoñecoTeDrapo
#2
#7
www.meneame.net/story/ataque-irani-chipre-bases-hay-isla-mediterranea-
0
K
10
#15
yemeth
En Chipre tendrán que pensar si albergar bases de gobiernos imperialistas dirigidos por pederastas les compensa.
1
K
24
#18
Asimismov
*
#17
no hablo de Rota ni de Morón, hablo de la británica Gibraltar
0
K
13
#13
Asimismov
*
A ver cuándo llegan a la península y disparan a Gibraltar.
La base británica en Chipre no es de la Unión Europea.
0
K
13
#17
A.more
#13
no. Si atacan rota no será atacar España. Y no es atacar. Es responder a una agresión "ilegal"
0
K
9
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
