La guerra de Irán dispara los costes de gasóleo, abono y plástico en el campo gallego: "Un tractor consume 400 litros en un día de trabajo"

Un depósito que, no hace mucho, se llenaba con el gasóleo bonificado a 0,85 euros el litro, pero que este viernes ya se pagaba en Galicia, de media, a 1,52, según datos oficiales del Gobierno. Si se hace una media sin precios extremos, la subida desde la guerra de Irán hasta hoy se mueve entre el 25% y el 50%. "Yo tengo que repercutir ese incremento en mi tarifa al cliente". Marcial da Pereira, como es conocido en la zona, sostiene que los números son claros: "Si antes cobraba 150 euros la hora por echar purín, ahora tendré que subir a 180".