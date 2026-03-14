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La guerra de Irán dispara los costes de gasóleo, abono y plástico en el campo gallego: "Un tractor consume 400 litros en un día de trabajo"

La guerra de Irán dispara los costes de gasóleo, abono y plástico en el campo gallego: "Un tractor consume 400 litros en un día de trabajo"

Un depósito que, no hace mucho, se llenaba con el gasóleo bonificado a 0,85 euros el litro, pero que este viernes ya se pagaba en Galicia, de media, a 1,52, según datos oficiales del Gobierno. Si se hace una media sin precios extremos, la subida desde la guerra de Irán hasta hoy se mueve entre el 25% y el 50%. "Yo tengo que repercutir ese incremento en mi tarifa al cliente". Marcial da Pereira, como es conocido en la zona, sostiene que los números son claros: "Si antes cobraba 150 euros la hora por echar purín, ahora tendré que subir a 180".

| etiquetas: guerra irán , campo gallego , gasóleo , abono , plástico , fertilizantes
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7 comentarios
8 2 0 K 137 actualidad
#2 Dav3n
Mientras tanto, Israel bombardeando infrastructura iraní para escalar el conflicto.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Hay dos culpables, que les den las gracias
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Los gañanes les darán las gracias a través del voto a los malnacidos que se posicionan con EEUU e Israel.
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Pertinax #7 Pertinax *
¿400 litros al día? ¿Qué tractores utilizan en Galicia? :shit:
Ni trabajando 24 horas seguidas.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Yo me bebo 3 o 4 en un día de trabajo y la que me lía mi mujer.
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FunFrock #3 FunFrock
Si subimos los impuestos, seguro q pueden trabajar mejor. Hay q bajar aun más los margenes de todos...
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#4 Dav3n
#3 Qué tal se vende tu libro? xD
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menéame