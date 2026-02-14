La guerra de la IA llega a la mensajería y Europa quiere tomar medidas contra WhatsApp

La integración acelerada de inteligencia artificial en las aplicaciones de mensajería ha abierto un nuevo frente regulatorio en Bruselas, con WhatsApp en el centro del debate. Europa teme que la carrera tecnológica avance más rápido que las garantías de privacidad y competencia, y ya estudia medidas para poner límites.
Habrá desarrollado un plan que se implemente para 2030 o algo así, adaptándose a la velocidad de los desarrollos tecnológicos.
Y si habría que hacerlo con la mensajería, imagina con el control de Microsoft o Google sobre muchas instituciones, empresas, organismos estatales, bancos, etc., europeos.
No digo que mañana vayan a cortar todo lo que esté informatizado, digo que tienen la posibilidad y que en alguna negociación pueden dejarlo caer, como hacen con la OTAN. Si necesitan hacerlo, lo harán.
Es que no hace falta ni que lo dejen caer, porque Europa sabe de ello y en las negociaciones sin estar presente, se tiene en cuenta. No negociamos de tú a tú.
Para eso es la UE, para hacer piña y sacudirse el dominio de EEUU.
Estaría bien, que europa, inventase una aplicación de mensajería propia, y que las normativas europeas la beneficiasen de algún modo. A mi se me ocurre que podríamos llamarla Signal, por ejemplo... y tratar de conseguir que "la gente" la use mayoritariamente, bajo la aclaración que usar aplicaciones extranjeras, pone en riesgo no sólo tu identidad y privacidad, sino el uso pernicioso que dichas potencias extranjeras, pueden ejercer sobre esos ciudadanos.
Pero en fin, que pena que no exista una app, como Signal... a ver si alguien la inventa.