Guerra de Gaza: prohibición de las ONG en Gaza: la política criminal de Israel (ALE)

El Gobierno israelí ha retirado la autorización para trabajar en la Franja de Gaza a 37 organizaciones humanitarias internacionales. En vista de la desastrosa situación humanitaria, Cyrus Salimi-Asl considera que se trata de un acto criminal.

El Gobierno israelí está actuando de forma criminal al impedir que organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras o la ONG alemana Medico International presten asistencia a la población de la Franja de Gaza. Además, según la ONU, los envíos de ayuda que llegan a la Franja de Gaza son insuficientes, muy por debajo de los 600 camiones diarios previstos en el acuerdo de alto el fuego. La prohibición de actuar impuesta a 37 organizaciones humanitarias internacionales…   » ver todo el comentario
Además del drama tremendo para la gente de Gaza, la lectura en todo es que, a los muy poderosos, la gente normal les importamos un pimiento.

No estoy inventando el fuego con eso que digo, pero tengámoslo presente.

Si existe Dios, ojalá Dios ponga fin a esa masacre y dolor en Gaza.
No se trata de una guerra, sino del Genocidio en Gaza.
