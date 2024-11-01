Guerra de Gaza: prohibición de las ONG en Gaza: la política criminal de Israel (ALE)

El Gobierno israelí ha retirado la autorización para trabajar en la Franja de Gaza a 37 organizaciones humanitarias internacionales. En vista de la desastrosa situación humanitaria, Cyrus Salimi-Asl considera que se trata de un acto criminal.
El Gobierno israelí está actuando de forma criminal al impedir que organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras o la ONG alemana Medico International presten asistencia a la población de la Franja de Gaza. Además, según la ONU, los envíos de ayuda que llegan a la Franja de Gaza son insuficientes, muy por debajo de los 600 camiones diarios previstos en el acuerdo de alto el fuego. La prohibición de actuar impuesta a 37 organizaciones humanitarias internacionales… » ver todo el comentario
No estoy inventando el fuego con eso que digo, pero tengámoslo presente.
Si existe Dios, ojalá Dios ponga fin a esa masacre y dolor en Gaza.