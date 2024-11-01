Guerra EEUU-Israel contra Irán: el fracaso de las negociaciones en Islamabad [en]

La negativa de Irán a participar en más conversaciones está dirigida en parte a los Estados Unidos, pero también en parte a las propias masas iraníes. El régimen no quiere parecer que se ha rendido después de que tantas personas hayan muerto, hayan resultado heridas, se haya quedado sin hogar o hayan quedado sin trabajo. Así que su postura pública de firmeza es su forma de mantener el apoyo doméstico que tiene y contrarrestar cualquier impresión de que puede ser intimidado a hacer concesiones forzadas.
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¿Quién dices que ha perdido?
Vamos, que Irán quiere tener armas nucleares