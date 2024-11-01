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Guerra EEUU-Israel contra Irán: el fracaso de las negociaciones en Islamabad [en]

Guerra EEUU-Israel contra Irán: el fracaso de las negociaciones en Islamabad [en]

La negativa de Irán a participar en más conversaciones está dirigida en parte a los Estados Unidos, pero también en parte a las propias masas iraníes. El régimen no quiere parecer que se ha rendido después de que tantas personas hayan muerto, hayan resultado heridas, se haya quedado sin hogar o hayan quedado sin trabajo. Así que su postura pública de firmeza es su forma de mantener el apoyo doméstico que tiene y contrarrestar cualquier impresión de que puede ser intimidado a hacer concesiones forzadas.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , estrecho de ormuz , irán , israel
6 2 0 K 89 politica
4 comentarios
6 2 0 K 89 politica
Gry #2 Gry
Irán se negó a negociar hasta que los EEUU levantasen el bloqueo y los americanos extendieron la tregua de manera unilateral.

¿Quién dices que ha perdido?
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
EEUU e Israel no han querido nunca la paz. Han conseguido tiempo, un mesecito, para mover tropas, rearmarse y movilizar mas misiles interceptores.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
"Luego está el problema nuclear. Estados Unidos insiste en que nunca permitirá que Irán tenga la bomba. Irán insiste en que es un derecho inalienable desarrollar su tecnología nuclear"

Vamos, que Irán quiere tener armas nucleares
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menéame