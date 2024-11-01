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La guerra dispara el precio de materiales de fabricación de chips

La guerra dispara el precio de materiales de fabricación de chips

La guerra de Oriente Medio aumenta el precio de los materiales que se usan en la fabricación de chips como el galio que ha subido un +123%.

| etiquetas: guerra , materiales , chips
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4 comentarios
4 1 0 K 65 tecnología
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Que no hace que los chips suban de precio? xD
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Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
Vendo lavadoras!
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Vosotros reíros pero me han ofrecido 600 pavos por mi Z80.
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#2 cocococo
La guerra dispara todo, hasta misiles.
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menéame