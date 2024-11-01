Guerra en la derecha: Vox acusa al PP de "comprar" al diario ‘El Mundo’

La formación ultraderechista habla de “obediencia debida” y vuelve a acusar a 'El Mundo' de servir al PP. La guerra abierta entre las derechas españolas ha sumado este miércoles un nuevo episodio con los medios de comunicación como campo de batalla. Vox ha acusado al Partido Popular de “comprar” al diario El Mundo después de que el periódico modificara el enfoque de una información sobre la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el Parlamento Europeo.