edición general
6 meneos
23 clics
Guerra en la derecha: Vox acusa al PP de "comprar" al diario ‘El Mundo’

Guerra en la derecha: Vox acusa al PP de "comprar" al diario ‘El Mundo’

La formación ultraderechista habla de “obediencia debida” y vuelve a acusar a 'El Mundo' de servir al PP. La guerra abierta entre las derechas españolas ha sumado este miércoles un nuevo episodio con los medios de comunicación como campo de batalla. Vox ha acusado al Partido Popular de “comprar” al diario El Mundo después de que el periódico modificara el enfoque de una información sobre la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el Parlamento Europeo.

| etiquetas: el mundo diario , vox , acusa , pp , comprarlo
5 1 0 K 55 politica
8 comentarios
5 1 0 K 55 politica
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Se jodan. Si ellos solo les llega para un mondongo y un vito quiles, que le pidan más pasta a netanllaju.
5 K 54
azathothruna #4 azathothruna
Rapido, como azuzarlos para que se olviden de chupar pollas naranjas?
0 K 16
Chinchorro #6 Chinchorro
Pay them more.

:troll:
0 K 12
MIrahigos #1 MIrahigos *
¿Para que necesita Vox a “El Mundo” si sus votantes no leen? Con un meme de wassap les basta y les sobra.

Lo hacen por joder, por envidia.
0 K 9
A12345 #5 A12345
Dos ratas peleando por un churro
0 K 8
#8 Eukherio
#7 Los papeles los tenía El País. El Mundo simplemente se adelantó dando la noticia antes de que los otros publicasen todo lo que tenían. Puede considerarse que se adelantaron, pero también que simplemente hicieron control de daños.
0 K 8
#3 Eukherio
¿Se han puesto a leer la cobertura del 11M? Mira que no lleva décadas siendo del PP El Mundo.
0 K 8
#7 Indiana.Collons *
#3 No llevará tantas décadas, cuando en 2013 destaparon los papeles de Bárcenas y los sobresueldos del PP de Aznar
0 K 5

menéame