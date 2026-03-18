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La guerra contra Irán puede provocar una crisis mundial de alimentos

La guerra contra Irán puede provocar una crisis mundial de alimentos

Las repercusiones ya se sienten en los mercados mundiales de la energía, pero es posible que las consecuencias más inmediatas y peligrosas de un cierre prolongado no se manifiesten en la gasolinera sino en la mesa. El estrecho de Ormuz no es sólo un corredor marítimo para buques petroleros; es también una arteria vital del sistema alimentario mundial. Los países del Golfo reciben muchos productos alimenticios fundamentales (por ejemplo trigo, maíz, arroz, soja, azúcar y piensos) a través del estrecho, y agricultores de todo el mundo dependen...

| etiquetas: guerra , irán , crisis , alimentos , eeuu , israel
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7 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
Habrá que volver a la producción local. Trump va a acabar con la globalización, el dólar y el petroleo.
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#3 CosaCosa
#1 ojala
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Findeton #7 Findeton
#1 Los fertilizantes nitrogenados se hacen a partir de gas natural. Se estima que entre un 30 y un 40 % del comercio internacional de fertilizantes nitrogenados pasa por el estrecho
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#5 z1018
Según los fachatubers Trump lo tiene todo previsto porque esto no es más que un ajedrez en 5 dimensiones que él controla perfectamente.
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#6 cocococo
Trump no, la gente que le votó a Trump.
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#2 cocococo
El sábado fui a comprar harina y no había. ¿Será que la gente la está comprando para guardarla? Papel higiénico sí hay todavía.
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Cehona #4 Cehona
#2 Esta será una guerra por el agua. 3,75€ por una botella de agua en Barajas, ríete tu de Repsol.
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menéame