La guerra contra Irán puede provocar una crisis mundial de alimentos

Las repercusiones ya se sienten en los mercados mundiales de la energía, pero es posible que las consecuencias más inmediatas y peligrosas de un cierre prolongado no se manifiesten en la gasolinera sino en la mesa. El estrecho de Ormuz no es sólo un corredor marítimo para buques petroleros; es también una arteria vital del sistema alimentario mundial. Los países del Golfo reciben muchos productos alimenticios fundamentales (por ejemplo trigo, maíz, arroz, soja, azúcar y piensos) a través del estrecho, y agricultores de todo el mundo dependen...