Los guardias civiles quieren trabajar más y jubilarse a los 60

Los guardias civiles quieren trabajar más. En un cuerpo policial al que no le ha faltado trabajo en los últimos dos años –especialmente las unidades anticorrupción, aunque la Benemérita está presente en todas las parcelas de la sociedad–, los agentes de las escalas de oficiales y suboficiales consideran que existe una «grave discriminación» respecto a otras profesiones, incluso con sus compañeros de la Policía Nacional: todos los agentes por debajo de la escala de generales tienen que jubilarse a los 60 años.