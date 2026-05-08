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La Guardia Urbana de Badalona pilla a miembros de las juventudes de ERC haciendo pintadas contra Albiol

El propio alcalde ha publicado en sus redes sociales los grafitis de seis integrantes cazados por la policía local.

| etiquetas: badalona , erc , pintadas , vandalismo , albiol
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9 comentarios
6 2 5 K 48 actualidad
cocolisto #6 cocolisto
Que curioso que los artistas que pintan contra los fascistas son rápidamente detenidos, mientras los que acosan, rompen cristales y atacan a sedes de grupos y asociaciones democráticas quedan siempre impunes.
7 K 97
Cyberbob #8 Cyberbob
#6 ¿Dices que en… ejem… Badalona hay… fascismo?

Puedes estar muy en contra del PP, pero en Badalona hay elecciones, oposición, prensa libre y posibilidad de cambiar el gobierno votando. Eso no es fascismo.
2 K 26
#4 Ominous
Lo de gora ETA ya deja claro que la única neurona que deben tener es para no cagarse encima.
2 K 31
#1 poxemita
Falsa bandera, seguro que la policía local los obligó a hacer las pintadas y por eso está en castellano.
1 K 19
SerVicius #7 SerVicius
Notición! Jovenes de barrio con conciencia de clase denunciando cosas!! Intolerable, aqui la única verdad es la de Ana Rosa Quintana. A donde vamos a llegar! Ni que tubieran derecho a pensar por si mismos. Más mano dura hace falta! Y menos libros!!
1 K 18
Gnomo #9 Gnomo
A manchar paredes a su puta casa.
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lameiro #3 lameiro *
¿Y que pasa? La pintada esta firmada.
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Pertinax #2 Pertinax *
#3 Que jamás les verás haciendo denuncia urbana en su casa, porque saben que les toca zapatilla. ¡Ay esas madres!
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Chiquillets
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menéame