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La Guardia Urbana de Badalona pilla a miembros de las juventudes de ERC haciendo pintadas contra Albiol
El propio alcalde ha publicado en sus redes sociales los grafitis de seis integrantes cazados por la policía local.
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#6
cocolisto
Que curioso que los artistas que pintan contra los fascistas son rápidamente detenidos, mientras los que acosan, rompen cristales y atacan a sedes de grupos y asociaciones democráticas quedan siempre impunes.
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#8
Cyberbob
#6
¿Dices que en… ejem… Badalona hay… fascismo?
Puedes estar muy en contra del PP, pero en Badalona hay elecciones, oposición, prensa libre y posibilidad de cambiar el gobierno votando. Eso no es fascismo.
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#4
Ominous
Lo de gora ETA ya deja claro que la única neurona que deben tener es para no cagarse encima.
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#1
poxemita
Falsa bandera, seguro que la policía local los obligó a hacer las pintadas y por eso está en castellano.
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#7
SerVicius
Notición! Jovenes de barrio con conciencia de clase denunciando cosas!! Intolerable, aqui la única verdad es la de Ana Rosa Quintana. A donde vamos a llegar! Ni que tubieran derecho a pensar por si mismos. Más mano dura hace falta! Y menos libros!!
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#9
Gnomo
A manchar paredes a su puta casa.
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#3
lameiro
*
¿Y que pasa? La pintada esta firmada.
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#2
Pertinax
*
#3
Que jamás les verás haciendo
denuncia urbana
en su casa, porque saben que les toca zapatilla. ¡Ay esas madres!
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#5
CharlesBrowson
Chiquillets
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Puedes estar muy en contra del PP, pero en Badalona hay elecciones, oposición, prensa libre y posibilidad de cambiar el gobierno votando. Eso no es fascismo.