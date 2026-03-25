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La Guardia Civil frustra un ‘Breaking Bad’: ‘cristal’ norteamericano con destino a Logroño

La Guardia Civil frustra un ‘Breaking Bad’: ‘cristal’ norteamericano con destino a Logroño

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Vindemia’, ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas, que se ha saldado con la desarticulación de una ruta de envío de estupefacientes desde Ciudad de México y Estados Unidos hasta Logroño. Esta actuación, fruto de la estrecha y habitual colaboración entre la Guardia Civil y la agencia estadounidense ‘Homeland Security Investigations’ (HSI), ha permitido la detención de un varón de 43 años, natural de Colombia y en situación irregular en España.

| etiquetas: guardia civil , ‘breaking bad’ , drogas , norteamérica , logroño , españa
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5 comentarios
9 1 0 K 98 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Hay que bombardear lanchas americanas. ¿Que dice PP y VOX?
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pepel #5 pepel
#1 Hay que bombardear Logroño; pertenece a un cártel de drogadictos.
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#4 Nasser
Hay que secuestrar a Trump y juzgarlo por narcoterrorista.
1 K 28
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Os cuento quién ha dominado el mercado de las drogas históricamente: [censored]
1 K 20
perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
Operación Vindemia :troll:
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menéame