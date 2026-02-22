edición general
El guardia civil que abatió al asesino que mató a su hijo e hirió de gravedad a su mujer evitó una matanza en Tenerife

El guardia civil que abatió al asesino que mató a su hijo e hirió de gravedad a su mujer evitó una matanza en Tenerife

El agente que recibió un machetazo fue el que evacuó a las personas que estaban en la casa y disparó tres tiros al varón que mató a su hijo y amputó varias extremidades a su pareja

guardia civil , tenerife
#5 Kuruñes3.0
Cuando el caso es claramente mal necesario, lo es.
Y este,lo es.

#8 Tronchador.
#5 Bueno, yo lo veo un bien.

#10 Troll_hunter
Leer esta noticia parece una gincana, vaya tela

#2 jonolulu
Ni el hijo del guardia mujer murió, ni su mujer acabó herida gravemente.

Tenían que dar una vuelta al titular

#4 taSanás
#2 la redacción de la noticia tampoco es mucho mejor :

El guardia civil que abatió a tiros al vecino de Tenerife que minutos antes asesinó con un machete a su hijo de 10 años y causó heridas muy graves a su mujer salvó la vida a todas las personas que se hallaban en la casa donde ocurrió la tragedia y en la escalera del edificio, así como a algunas de las que se hallaban en la zona peatonal de acceso al bloque en la madrugada del pasado viernes.” y en el resto del pueblo, la isla, el archipiélago, el continente, el planeta, y el sistema solar…

#6 Tronchador.
#4 Ni una sola coma, tiene merito.

#7 taSanás
#6 supongo que ya empezamos a sufrir a los que hicieron la carrera en época del COVID…. xD

#9 Tronchador.
#7 xD Estoy seguro que hay gente super válida que inició sus estudios en esa época, y demostrado que no los contratan en ese periódico.

#13 alfre2
#12 una cosa puedo asegurar. En esta isla sobran las armas de fuego en manos de los FCSE. Si en Texas la policía va con tásers, entonces aquí con mucha más razón. La prueba es el daño que causan cada vez que desenfundan.

#14 Tronchador.
#13 ¿El daño o el beneficio? En este caso no veo el daño por ningún lado.

#15 alfre2
#14 ya veo. Era lo esperado después de todo.

#16 Tronchador.
#15 Pensaba que se entiende "No lo veo necesario" como contestación a usar tarses contra asesinos que descuartizan a sus víctimas. La próxima vez que se salve uno te lo llevas a casa para reinsertalo. Tú, buena persona, que quieres lo mejor para todos, hasta asesinos psicópatas viviendo entre nosotros.

#1 alfre2
La matanza se habría evitado aún más con un táser.

#3 Tronchador.
#1 No lo veo necesario.

#11 alfre2
#3 ignoraba que fuera tu decisión. Mil disculpas!

#12 Tronchador.
#11 No es decisión mía. Por supuesto. ¿Es tuya?


