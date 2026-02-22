·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8731
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4029
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
4789
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
2840
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
3269
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
más votadas
595
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
480
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
521
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
401
Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia
274
"La Iglesia necesita el control de la educación y las mentes para mantener su posición de poder"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
116
clics
El guardia civil que abatió al asesino que mató a su hijo e hirió de gravedad a su mujer evitó una matanza en Tenerife
El agente que recibió un machetazo fue el que evacuó a las personas que estaban en la casa y disparó tres tiros al varón que mató a su hijo y amputó varias extremidades a su pareja
|
etiquetas
:
guardia civil
,
tenerife
4
1
0
K
47
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Kuruñes3.0
Cuando el caso es claramente mal necesario, lo es.
Y este,lo es.
2
K
26
#8
Tronchador.
#5
Bueno, yo lo veo un bien.
0
K
8
#10
Troll_hunter
Leer esta noticia parece una gincana, vaya tela
1
K
22
#2
jonolulu
Ni el hijo del guardia mujer murió, ni su mujer acabó herida gravemente.
Tenían que dar una vuelta al titular
0
K
15
#4
taSanás
*
#2
la redacción de la noticia tampoco es mucho mejor :
“
El guardia civil que abatió a tiros al vecino de Tenerife que minutos antes asesinó con un machete a su hijo de 10 años y causó heridas muy graves a su mujer salvó la vida a todas las personas que se hallaban en la casa donde ocurrió la tragedia y en la escalera del edificio, así como a algunas de las que se hallaban en la zona peatonal de acceso al bloque en la madrugada del pasado viernes.”
y en el resto del pueblo, la isla, el archipiélago, el continente, el planeta, y el sistema solar…
2
K
29
#6
Tronchador.
#4
Ni una sola coma, tiene merito.
0
K
8
#7
taSanás
#6
supongo que ya empezamos a sufrir a los que hicieron la carrera en época del COVID….
0
K
7
#9
Tronchador.
#7
Estoy seguro que hay gente super válida que inició sus estudios en esa época, y demostrado que no los contratan en ese periódico.
0
K
8
#13
alfre2
#12
una cosa puedo asegurar. En esta isla sobran las armas de fuego en manos de los FCSE. Si en Texas la policía va con tásers, entonces aquí con mucha más razón. La prueba es el daño que causan cada vez que desenfundan.
0
K
11
#14
Tronchador.
#13
¿El daño o el beneficio? En este caso no veo el daño por ningún lado.
0
K
8
#15
alfre2
#14
ya veo. Era lo esperado después de todo.
0
K
11
#16
Tronchador.
#15
Pensaba que se entiende "No lo veo necesario" como contestación a usar tarses contra asesinos que descuartizan a sus víctimas. La próxima vez que se salve uno te lo llevas a casa para reinsertalo. Tú, buena persona, que quieres lo mejor para todos, hasta asesinos psicópatas viviendo entre nosotros.
0
K
8
#1
alfre2
La matanza se habría evitado aún más con un táser.
1
K
4
#3
Tronchador.
#1
No lo veo necesario.
0
K
8
#11
alfre2
#3
ignoraba que fuera tu decisión. Mil disculpas!
0
K
11
#12
Tronchador.
#11
No es decisión mía. Por supuesto. ¿Es tuya?
0
K
8
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y este,lo es.
Tenían que dar una vuelta al titular
“ El guardia civil que abatió a tiros al vecino de Tenerife que minutos antes asesinó con un machete a su hijo de 10 años y causó heridas muy graves a su mujer salvó la vida a todas las personas que se hallaban en la casa donde ocurrió la tragedia y en la escalera del edificio, así como a algunas de las que se hallaban en la zona peatonal de acceso al bloque en la madrugada del pasado viernes.” y en el resto del pueblo, la isla, el archipiélago, el continente, el planeta, y el sistema solar…