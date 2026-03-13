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Grupos automovilísticos instan a Trump a mantener a los fabricantes de automóviles chinos fuera de Estados Unidos [EN]

Los grupos expresaron en una carta "serias preocupaciones sobre los continuos esfuerzos de China por dominar la fabricación mundial de automóviles y obtener acceso al mercado estadounidense. Estas acciones representan una amenaza directa para la competitividad global, la seguridad nacional y la base industrial automotriz de Estados Unidos". La carta también criticó el anuncio de Canadá por permitir la entrada de algunos vehículos chinos a su mercado. "También instamos encarecidamente a la Administración a que rechace cualquier intento de los fabricantes chinos de eludir estas restricciones existentes mediante el establecimiento de instalaciones de producción en EE. UU.".

| etiquetas: estados unidos , automóviles , china , mercado
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4 comentarios
7 0 0 K 75 Motor
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ummmmm el olor a libre mercado
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sotillo #2 sotillo
#1 La desesperación huele a Napal por las mañanas
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#3 Luiskelele
Poner puertas al campo, capítulo 736262288
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#4 sliana
Jajaja, que no lloren muy alto cuando china haga lo mismo, que igual me alteran el sueño
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menéame