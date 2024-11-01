El grupo neonazi Núcleo Nacional se expande a Burgos y suma agrupaciones en seis ciudades españolas

El grupo neonazi Núcleo Nacional consolida su expansión territorial con su reciente desembarco en Burgos a finales del mes pasado, sumando ya seis agrupaciones en sus distintas sedes activas en España. Mientras la organización acelera la apertura de sedes en distintas ciudades, el proceso se ve marcado por la detención de varios de sus integrantes en continuos altercados, poniendo el foco sobre la actividad de sus células en pleno crecimiento.