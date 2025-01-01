edición general
El grupo neonazi National Socialist Network afirma que se disolverá debido a las leyes propuestas contra el discurso de odio. (Eng)

La legislación facilitaría al gobierno federal la designación de organizaciones como grupos de odio prohibidos.

| etiquetas: extrema derecha , neonazi , nazi , australia , national socialist network
2 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
En Australia.
Eso no impedira que se reunan u organicen.
Estupidos hijos de presos de la perfida albion.
Lo peor de lo peor de lo peor
pepel #2 pepel
Ahora sus miembros irán a Red NacionalSocialista OnLine
