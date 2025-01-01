·
main action
5
meneos
10
clics
El grupo neonazi National Socialist Network afirma que se disolverá debido a las leyes propuestas contra el discurso de odio. (Eng)
La legislación facilitaría al gobierno federal la designación de organizaciones como grupos de odio prohibidos.
|
etiquetas
:
extrema derecha
,
neonazi
,
nazi
,
australia
,
national socialist network
2 comentarios
#1
azathothruna
En Australia.
Eso no impedira que se reunan u organicen.
Estupidos hijos de presos de la perfida albion.
Lo peor de lo peor de lo peor
2
K
56
#2
pepel
Ahora sus miembros irán a Red NacionalSocialista OnLine
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
