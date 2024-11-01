A un grupo de búhos se le conoce como "parlamento", no como bandada pero ¿Por qué? Por su inteligencia. Estas aves rapaces nocturnas se distinguen del resto por su cabeza redonda, su capacidad de girar el cuello o sus ojos gigantes, pero también por contar con una inteligencia y capacidades mentales bastante sofisticadas. Los búhos, a su vez, continúan siendo emblemas del aprendizaje y la erudición. A la hora de cazar, no lo hacen por azar, sino tras un periodo de observación, espera y estrategia para evaluar a cada tipo de presa y entorno.
| etiquetas: búho , parlamento , español
Vamos a tener que ir pensando en cambiar el nombre.