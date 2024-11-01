edición general
Groton. 18/I26

Trump está ponderando aplicar el Insurrection Act de 1807 al Estado de Minnesota y a la ciudad de Minneapolis saltándose a la torera la prohibición de usar fuerzas militares en el interior de la Unión.

Este habla ya incluso de enfrentamientos entre trumpeteros y gente normal, aparte de las barrabasadas de la Brigada Brutal.
A ver si @themarquesito nos dice si la cosa está tan jodida como parece insinuar.

La Brigada Brutal de Trump la está liando parda y la cosa se está poniendo muy, pero muy fea.

P.S. Lo de Zorrilla debe joder mucho al fatxerio OTANero, que hasta le han creado un canal fake como denuncia al final del vídeo.
#1 Está la cosa calentita, y Trump amenazó hace poco con usar la Ley de Insurrección, así que no me extrañaría que lo hiciera. Recuerda que ya mandó la Guardia Nacional a California y a Illinois
El entorno de Trump (ya no podemos hablar de los "republicanos") siempre ha actuado en interés propio y viendo esos antecedentes parece que lo que quiere es directamente aplastar opositores usando el ejército. Muy democrático no parece.
