Groton. 18/I26

Trump está ponderando aplicar el Insurrection Act de 1807 al Estado de Minnesota y a la ciudad de Minneapolis saltándose a la torera la prohibición de usar fuerzas militares en el interior de la Unión.
| etiquetas: eeuu , trump , posse comitatus act , ice , violencia , tropas federales
Este habla ya incluso de enfrentamientos entre trumpeteros y gente normal, aparte de las barrabasadas de la Brigada Brutal.
La Brigada Brutal de Trump la está liando parda y la cosa se está poniendo muy, pero muy fea.
P.S. Lo de Zorrilla debe joder mucho al fatxerio OTANero, que hasta le han creado un canal fake como denuncia al final del vídeo.